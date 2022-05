Los 6 testigos más polémicos del juicio de Heard vs Depp: uno fue confundido con el Doc Brown

#1 Kate Moss se unió al juicio de Amber Heard y Johnny Depp

La supermodelo Kate Moss fue una de las parejas sentimentales de Johnny Deep en el pasado, específicamente entre 1994 y 1998.

Si bien se rumoraba que podría llegar a formar parte del polémico juicio, esto se hizo por fin realidad, ya que el 25 de mayo testificó mediante una videollamada.

En sus declaraciones negó rotundamente que hubiera vivido violencia a lado del actor de 'Piratas del Caribe', cosa que había especulado Amber Heard durante el proceso legal.

De hecho, Moss explicó que Johnny nunca fue agresivo y resaltó que en una ocasión él la ayudó después de haber caído por las escaleras y llamó a un médico.

"Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda.Regresó corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica. Él nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”, dijo Moss.



Su testimonio pone en tela de juicio lo que dijo Amber Heard, quien dijo que había escuchado rumores sobre que su ex la había empujado.

#2 Alejandro Romero fue el testigo más raro

Si de testigos extraños y graciosos hablamos, Alejandro Romero podría tener el puesto número uno, debido a la participación que tuvo en el juicio de los famosos actores.

A principios del mes de mayo se llamó a este hombre, que fue un antiguo portero en el Eastern Columbia, un edificio ubicado en West Hollywood donde solían vivir Depp y Heard.

Fue llamado al juicio para esclarecer información sobre un supuesto episodio de violencia doméstica que ocurrió entre los actores en 2016 y que terminó con una llamada al 911.

“Siempre hago contacto visual con los residentes, pero no les hago ojitos ni me les quedo viendo por una hora. No estoy buscando nada, pero si veo algo seguramente lo recordaré, y no recuerdo haber visto nada extraño como un golpe”, comentó Alejandro Romero.



Todo esto lo dijo mientras vapeaba y conducía su vehículo al mismo tiempo, lo cual lo hizo aún más bizarro.

Adicionalmente admitió que "no leyó los documentos" y que "ya quería que eso terminara".

Poco después, usó su TikTok para comentar que no le importaban las críticas que recibió por no tomarse en serio el juicio "pues no era su trabajo y tampoco le pagaron por hacerlo".

#3 El Dr. David Spiegel fue comparado con un personaje del cine

Amber Heard tuvo de testigo al psiquiatra David R. Spiegel, quien subió al estrado el 23 de mayo y mencionó lo siguiente de Johnny Depp:

"Tiene comportamientos que son consistentes con alguien que tiene un trastorno por uso de sustancias, así como con los comportamientos de alguien que comete abusos, así como comportamientos de alguien que es un perpetrador de violencia de pareja"., fue el polémico diagnóstico dado que nunca entrevistó al actor y basó sus conclusiones en sus actuaciones y con información modificada.



Durante su participación muchos internautas compararon el físico del profesionista con el del Doctor Emmett Brown, uno de los personajes principales de la saga cinematográfica 'Volver al futuro'.

De hecho algunos, incluso, compartieron fotos de ellos uno al lado del otro para demostrar su punto. No pasó mucho tiempo para que otros se sumaran a la tendencia.

Su participación y declaraciones generó mucho enojo entre los fans de Johnny, quienes no dudaron en bombardearlo con críticas negativas dentro del sitio médico WebMD, de acuerdo con el New York Post.

#4 Raquel Pennington generó polémica por una confusión

Por si las anteriores controversias no fueran suficientes, una más se unió a la lista cuando Internet confundió a Raquel Pennington, la testigo de Amber Heard con una luchadora de la UFC.

Esto pasó porque ambas tienen el mismo nombre y también se parecen físicamente.

Quien salió a aclarar todo fue la competidora profesional; pidió que le dejaran de mandar mensajes de odio, pues ella no era la persona que testificó, sólo era una "terrible coincidencia".

Su testimonio generó que los internautas buscarán su nombre y se dejarán llevar por los primeros resultados sin verificar, así la peleadora se vio involucrada de manera directa sin pedirlo.

#5 Kate James habló del agresividad de Amber

Las declaraciones grabadas forman parte del juicio de Johnny y Amber. Una de las más recordadas fue aquella hecha por Kate James, la cual reprodujeron durante el juicio.

La mujer trabajó como asistente personal de la actriz de 'Aquaman' de 2012 a 2015 y confesó que había sufrido violencia por parte de Amber después de que rechazara un salario de 50 mil dólares para trabajar con ella de tiempo completo.

"Ella saltó de su silla y puso su rostro aproximadamente a cuatro pulgadas de mi rostro, escupiendo en mi rostro, '¿Cómo me atrevo a pedir el salario que pido'".



James esclareció que Heard se enfureció en otras ocasiones, tanto así que la insultaba y gritaba con regularidad.

Sus palabras tuvieron un peso enorme en el público, pues aunque se habían escuchado rumores sobre el comportamiento errático de Amber, nadie lo había comentado además de Johnny Depp.

#6 Walter Hamada declara que no había "química"

El 24 de mayo Walter Hamada, quien es el presidente de producción cinematográfica de Warner Bros., declaró mediante un video que la empresa se tardó en confirmar si Amber Heard participaría en 'Aquaman 2' por la "falta de química" con Jason Momoa, el protagonista del filme.

Asimismo, afirmó que logró verse natural gracias a la postproducción.

"Es magia cinematográfica y editorial: la capacidad de combinar el rendimiento. Puedes fabricar esa química. Si ves la película, parece que tenían una gran química. Se necesitó mucho esfuerzo para llegar allí. A veces es muy fácil ya veces es difícil. Eso es lo que hacemos en la postproducción. En cualquier producción estás haciendo eso. Este fue más difícil debido a la falta de química, pero pudieron llevarlo a un lugar donde el resultado final funciona y es genial".