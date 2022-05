Las teorías más locas sobre el juicio Heard vs Depp: ¿la abogada de Amber es fan del actor?

Dicen que existen teorías conspirativas para todo y en el caso de Amber Heard y Johnny Depp, se hicieron presentes.

Con el juicio finalizado, el veredicto aún no ha sido anunciado, por lo que sólo resta esperar para saber el desenlace.

Desde que ambos actores asistieron a la corte en Virginia, Estados Unidos, han circulado diversas conjeturas sobre los actores y los mismos abogados, quienes de manera indirecta se volvieron famosos.

#1 Amber Heard le copió los looks a Johnny Depp

El ex protagonista de 'Piratas de Caribe' asistió las semanas que duró el juicio siempre de traje y con un gran porte.

Los internautas, que nunca pierden cada detalle, se percataron de algo muy extraño, supuestamente Amber Heard se vestía muy similar a Johnny al inicio del caso.

La actriz de 36 años también utilizó diversos trajes de colores neutros; sin embargo el 13 de abril se pudo ver que ella utilizó una corbata Gucci con una abeja dorada bordada en ella y, casualmente, su ex esposo eligió una igual dos días antes, es decir cuando inició el juicio.

Durante los siguientes días se señaló que Amber copiaba la combinación de colores de los trajes que había usado su esposo como una manera de provocación.

#2 Elaine Bredehoft es fan de Johnny Depp

La abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft, ha luchado para probar que su clienta tiene la razón y en la recta final del juicio, su nombre se volvió tendencia por dos motivos.

El primero fue cuando ella interactuó el 26 de mayo con un ex empleado de TMZ, (que fungió como testigo de Depp), quien la acusó de tomar el caso de Amber para ser famosa.

El segundo se dio porque una tiktoker "descubrió" que Bredehoft era secreto es fan de Johnny Depp, pues expuso una fotografía donde se puede ver a una mujer muy parecida a ella asistiendo a la premiere de la película 'El llanero solitario' de 2013 que se realizó en Londres.

Por supuesto no son la misma persona; eso sí, las similitudes fueron suficientes para que el clip se replicara por todo TikTok causado mucha confusión entre los usuarios.

"Enseñen este video a la juez", "A eso lo llamo separar tu vida personal de ti vida profesional", "Cuando creo que no pueden pasar más cosas en este juicio sale este vídeo", "¿Cuándo fue esto? no lo puedo creer" o "Yo creo que sino es ella de verdad tiene una gemela perdida, están igualitas", son algunos comentarios en TikTok.

#3 Amber Heard usó drogas en medio del juicio

Probablemente esta es la teoría más descabellada de todas las que se difundieron por las acciones de Amber Heard.

Resulta que el 5 de mayo la actriz de 'Aquaman' subió a testificar al estado y, en un momento de la transmisión, que se llevó a cabo a nivel mundial, se puede ver cómo ella aspira algo que se encontraba en su pañuelo, de acuerdo a los fanáticos del juicio.

Esto comenzó a generar polémica cuando llevó el objeto cerca de su nariz e hizo movimientos muy extraños con sus manos, así que se especuló que había aspirado algún tipo de droga ilegal.

Abogados y otros usuarios consideran muy poco probable esta teoría dado a la rigurosa seguridad que hay en los juzgados; asimismo, los seguidores de Heard criticaron duramente esta hipótesis.

#4 ¿Contusiones por botox?

Como prueba de que había sido golpeada por Johnny Depp, Amber Heard, compartió algunas fotografías donde se podían ver algunos moretones.

Muchos se preguntaron si los hematomas eran reales y cuestionaron su veracidad al expresar que estos, pudieron haber nacido en su rostro por algún procedimiento cosmético como la aplicación de botox.

Un médico, que fue cuestionado sobre las fotografías, explicó al portal 'News Week' lo siguiente al respecto: "Los hematomas pueden ocurrir en una multitud de patrones diferentes y en sí mismos pueden variar con el tiempo en profundidad, color y distribución. Por lo tanto, es muy difícil dar una opinión sólida".

"Mis amigas que son enfermeras: esos moretones que tiene Amber Heard en las fotos no son golpes de un puño de persona, son lo que te deja el pinchazo del bótox, los moretones te deja los ojos hinchados y/o cerrados y de color. " o "Es un hecho conocido que Amber Heard se pone botox y rellenos. No puedo dejar de preguntarme si no se tomó fotos DESPUÉS de hacerse las inyecciones y trató de usarlas como prueba", son algunas de las posturas que se pueden leer en Twitter.



No es la primera polémica que estas postales tienen, y hasta en el juicio se llevó a un experto a revisar la metadata que reveló que éstas habían pasado por un proceso de edición.

#5 Johnny Depp tiene una relación amorosa con su abogada

Camille Vasquez es una de las abogadas de Johnny Depp y se volvió muy querida por aquellos que apoyan al actor, y es que en más de una ocasión puso en problemas a Amber Heard con sus preguntas.

Durante el juicio se tomaron diversas fotos de todos los implicados y hubieron algunas que hicieron pensar a todos que entre Vasquez y el actor había algo más que una relación profesional, debido a que siempre se sonreían mutuamente e, incluso, se llegaron a abrazar en la corte.

Por supuesto que ante estos rumores, la abogada fue cuestionada y respondió con una simple risa que podría indicar que nada es lo que parece.

#6 ¿Amber Heard robó diálogos de ‘The talented Mr. Ripley’?

El testimonio de la actriz era el más importante de todo el caso, según los abogados estadounidenses que fueron explicando las leyes de la demanda a los usuarios.

Esto porque el artículo se trataba de su experiencia, así que si lograba convencer al jurado y a los televidentes, poco importaba la palabra de Depp.

No obstante, sus palabras causaron mucho conflicto a quienes las escucharon y fue el periodo donde recibió más críticas, tanto que comenzó a distorsionarse su declaración y derivó en rumores falsos.

Por ejemplo, se creyó que parte de sus experiencias las había tomado de la película ‘The talented Mr. Ripley’ (1999), con Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow y Cate Blanchett.