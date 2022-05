El testigo latino de Johnny Depp contestó a quienes criticaron su falta de profesionalidad

Alejandro Romero, el testigo latino en el juicio de Johnny Depp vs Amber Herad, estelarizó uno de los momentos más surrealistas de la batalla legal.

¿La razón? El antiguo portero de la pareja parecía desinteresado por las preguntas que se le hacían y sus irónicas contestaciónes como “No recuerdo, ni siquiera recuerdo lo que desayuné hoy” lo demostraron.

Y es que ni siquiera acudió en persona al estrado, sino que su testificación fue grabada y proyectada en una pantalla para que todos lo vieran.

¿Quién es Alejandro Romero y por qué fue un testigo clave en el caso Johnny Depp vs Amber Herad?

Se trata del antiguo portero de la pareja mientras vivían juntos en el edificio de Eastern Columbia, en West Hollywood (centro de Los Ángeles).

Alejandro Romero fue llamado a juicio como testigo para revelar más información sobre un supuesto episodio de violencia doméstica en el que la policía recibió una llamada del 911, el 21 de mayo de 2016.

Sin embargo, al haber pasado seis años del suceso él no recordaba muchos detalles.

Además, por el tipo de respuestas que dio, muchos internautas tuvieron la impresión de que ni siquiera le interesaba el tema porque no había visto nada inusual en aquel entonces:

“Siempre hago contacto visual con los residentes, pero no les hago ojitos. Ni me les quedo viendo por una hora. No estoy buscando nada, pero si veo algo seguramente lo recordaría, y no recuerdo haber visto nada extraño como un golpe”.



Durante el interrogatorio las réplicas de Alejandro Romero hicieron reír al actor, al jurado y hasta a las personas que seguían la disputa legal por Internet (muchos de los que ya hasta se declararon sus fans).

Una vez terminada la participación del hombre la abogada de Heard la definió como "la declaración más extraña" que jamás había visto y el juez Penney Azcarate confesó que "nunca había visto algo así antes".

Algunos criticaron el testimonio de Alejandro Romero durante el juicio Johnny Depp vs Amber Herad

Debido al testimonio inusual del antiguo portero algunos se declararon sus nuevos fanáticos, mientras que otros lo criticaron por su actitud "poco profesional".

Claro que Alejandro Romero no se quedó callado y usó su cuenta de TikTok para ponerlos en su lugar:

“Algunos han dicho que no soy profesional por mi testimonio en el caso de Johnny Depp, pero no me importa. Ese no es mi trabajo y tampoco me pagaron por hacerlo”.



Finalmente, las reacciones en la sección de comentarios del videoclip no se hicieron esperar, pues muchos sienten gran empatía por él:

“Fuiste real, nos sentimos todos identificados contigo. Yo tampoco me acuerdo qué tome de desayuno”, “Lo que tú dijiste e hiciste fue justo, es el mismo sentimiento que muchos otros testigos tienen cuando les preguntan cosas de hace años”, “No te preocupes, fuiste lo más real y honesto que pudiste porque esas preguntas fueron demasiado tontas” o “Fuiste el mejor testigo del mundo. Te amé, me encantó tu testimonio y tu manera tan sincera de contestar. La verdad fue mi parte favorita y me reí mucho”.