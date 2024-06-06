Estudiante mexicana se gradúa de la universidad en EE.UU. y le llevan mariachi: impactó a todos

Video "De México para el mundo": Tiktoker presume de la cultura mexicana con nuevo reto de maquillaje

El mariachi es una parte fundamental de la cultura y la identidad mexicana, especialmente en celebraciones y fiestas. Representa la tradición, la historia y el sentimiento del pueblo mexicano.

Mexicana se gradúa en Estados Unidos y le llevan mariachi

PUBLICIDAD

Un video que circuló en TikTok se ha vuelto viral, pues una estudiante mexicana se graduó en la universidad en los Estados Unidos y su familia la sorprendió con un mariachi. ¡Imagina la emoción cuando la chica, vestida con toga y birrete, llegó con sus padres y familiares y se encontró con un grupo de músicos tocando la famosa canción "El son de la negra"!

La gente en las redes sociales se emocionó mucho con el video, así como todos los presentes. Algunos compartieron sus felicitaciones y orgullo por la joven, mientras que otros recordaron cómo el mariachi es un símbolo de la cultura mexicana.

Llevan mariachi a su graduación en EE.UU. Imagen Captura TikTok (@kristalibarra8)

Miles de comentarios, especialmente de mexicanos ya inundan el video, recordando que el mariachi puede transmitir emociones y relatos de generaciones. Es un medio para expresar alegría, tristeza, amor y patriotismo desde su país y especialmente en el extranjero.

"Si escuchar el mariachi en México te pone la piel chinita, imagínate escucharlo fuera de tu país. Qué orgullo", "Los mexicanos siempre festejan a los grande sus logros y también sus tristezas", "A mí el mariachi me hace llorar, me da una nostalgia muy bonita. Me imagino como ha de haber sentido la chica", "Ser mexicano es un orgullo, y que te lleven mariachi en una ocasión especial es lo máximo", se lee en los comentarios.

En este caso, la familia de la estudiante quería celebrar su logro con una tradición que es muy querida en México. La reacción de la estudiante y su familia fue muy emotiva, y el video se convirtió en un momento muy especial para todos ellos