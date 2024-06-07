Sacerdote gastó más de 40 mil dólares de su iglesia en 'Mario Kart’, ‘Candy Crush' y otros juegos

Video Mexicana encuentra una casa por 0 pesos y quiere que le respeten el precio: desata polémica

Un sacerdote en EE.UU. que fue acusado de usar los recursos de su iglesia para pagar aplicaciones en la App Store. ¡Es una historia loca!

Resulta que el sacerdote, Lawrence Kozak, había estado utilizando la tarjeta de crédito de la iglesia para comprar juegos y máquinas tragamonedas virtuales durante tres años, y en total se gastó más de 44 mil dólares en juegos como Mario Kart y Candy Crush, y más de 214 mil dólares en total en su cuenta de App Store.

PUBLICIDAD

Sacerdote roba miles de dólares a su iglesia y la historia se hace viral

Pero eso no fue todo, ya que los investigadores también descubrieron que Lawrence Kozak usó la tarjeta para comprar una Amazon Fire y un juego de química a su ahijada, según afirma el medio 'PlayGround'.

Sacerdote gasta miles de dólares de su iglesia en juegos. Imagen IA Copilot



Es como si estuviera utilizando la iglesia como su propio bolsillo; cuando se descubrió esto, el sacerdote fue expulsado de la iglesia y acusado de robo por toma ilegal.

Es un ejemplo de cómo la adicción a los juegos puede llevar a consecuencias graves; además, se conoció que envió una carta y un cheque por 8 mil dólares al padre Thomas Kletzel, el nuevo sacerdote de la iglesia de donde utilizó los recursos como si estuviera tratando de comprar su silencio.

Sacerdote gastó miles en CandyCrush. Imagen IA Copilot