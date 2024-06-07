Historias virales

Sacerdote gastó más de 40 mil dólares de su iglesia en 'Mario Kart’, ‘Candy Crush' y otros juegos

Un sacerdote en EE.UU. ha sido acusado de utilizar los recursos de su iglesia para financiar su adicción a los juegos en la App Store. Te contamos:

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

José Luis Noriega's profile picture
Por:José Luis Noriega
Video Mexicana encuentra una casa por 0 pesos y quiere que le respeten el precio: desata polémica

Un sacerdote en EE.UU. que fue acusado de usar los recursos de su iglesia para pagar aplicaciones en la App Store. ¡Es una historia loca!

Resulta que el sacerdote, Lawrence Kozak, había estado utilizando la tarjeta de crédito de la iglesia para comprar juegos y máquinas tragamonedas virtuales durante tres años, y en total se gastó más de 44 mil dólares en juegos como Mario Kart y Candy Crush, y más de 214 mil dólares en total en su cuenta de App Store.

PUBLICIDAD

Más sobre Historias virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop

Sacerdote roba miles de dólares a su iglesia y la historia se hace viral

Pero eso no fue todo, ya que los investigadores también descubrieron que Lawrence Kozak usó la tarjeta para comprar una Amazon Fire y un juego de química a su ahijada, según afirma el medio 'PlayGround'.

Sacerdote gasta miles de dólares de su iglesia en juegos.
Sacerdote gasta miles de dólares de su iglesia en juegos.
Imagen IA Copilot


Es como si estuviera utilizando la iglesia como su propio bolsillo; cuando se descubrió esto, el sacerdote fue expulsado de la iglesia y acusado de robo por toma ilegal.

Es un ejemplo de cómo la adicción a los juegos puede llevar a consecuencias graves; además, se conoció que envió una carta y un cheque por 8 mil dólares al padre Thomas Kletzel, el nuevo sacerdote de la iglesia de donde utilizó los recursos como si estuviera tratando de comprar su silencio.

Sacerdote gastó miles en CandyCrush.
Sacerdote gastó miles en CandyCrush.
Imagen IA Copilot

La historia rápidamente se hizo viral en todo el mundo y muchos internautas se mostraron indignados de que el hombre se aprovechara de la fe de su iglesia para poder pagar sus adicciones a los juegos.
¿Tú qué piensas?

Relacionados:
Historias viralesViralPolémica

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD