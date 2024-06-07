Sacerdote gastó más de 40 mil dólares de su iglesia en 'Mario Kart’, ‘Candy Crush' y otros juegos
Un sacerdote en EE.UU. ha sido acusado de utilizar los recursos de su iglesia para financiar su adicción a los juegos en la App Store. Te contamos:
Resulta que el sacerdote, Lawrence Kozak, había estado utilizando la tarjeta de crédito de la iglesia para comprar juegos y máquinas tragamonedas virtuales durante tres años, y en total se gastó más de 44 mil dólares en juegos como Mario Kart y Candy Crush, y más de 214 mil dólares en total en su cuenta de App Store.
Sacerdote roba miles de dólares a su iglesia y la historia se hace viral
Pero eso no fue todo, ya que los investigadores también descubrieron que Lawrence Kozak usó la tarjeta para comprar una Amazon Fire y un juego de química a su ahijada, según afirma el medio 'PlayGround'.
Es como si estuviera utilizando la iglesia como su propio bolsillo; cuando se descubrió esto, el sacerdote fue expulsado de la iglesia y acusado de robo por toma ilegal.
Es un ejemplo de cómo la adicción a los juegos puede llevar a consecuencias graves; además, se conoció que envió una carta y un cheque por 8 mil dólares al padre Thomas Kletzel, el nuevo sacerdote de la iglesia de donde utilizó los recursos como si estuviera tratando de comprar su silencio.
La historia rápidamente se hizo viral en todo el mundo y muchos internautas se mostraron indignados de que el hombre se aprovechara de la fe de su iglesia para poder pagar sus adicciones a los juegos.
¿Tú qué piensas?