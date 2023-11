Una quinceañera se viralizó por el regalo tan peculiar que abrió en plena fiesta.

En redes sociales encontramos las mejores historias de quinceañeras, que van desde las que hacen entradas monumentales, las que pasan un momento vergonzoso en su fiesta hasta las que generan controversia con las ‘reglas’ de su celebración.

Más recientemente, el presente que recibió una joven en un día tan importante dio de qué hablar en TikTok.

Quinceañera recibe un recogedor y guantes de limpieza como regalo

@sweetdancechoreography es una cuenta de TikTok de una coreógrafa especializada en montar bailes para fiestas de XV años. En esta plataforma, también publica videos de otros momentos graciosos o divertidos de las celebraciones a las que asiste.

El pasado 8 de agosto, publicó el video del regalo tan peculiar que recibió una quinceañera. En este, se puede apreciar que la festejada bailaba frente a una grande caja abierta. La sorpresa fue que, dentro de esta, no se encontraba un presente de gran tamaño ni lujoso, sino un recogedor y un par de guantes de limpieza.

En el clip de tan solo 18 segundos, también se ve que la joven se tomó con humor estos detalles y hasta se animó a posar con ellos.



Vale la pena aclarar que, sobre las imágenes, la creadora de contenido escribió “el mejor regalo sorpresa”, dando a entender que el presente en cuestión no era para tomarse en serio, sino parte de una tradición en la que a las quinceañeras les hacen un regalo sorpresa, que en muchas ocasiones se usa para gastar una broma.

Usuarios de TikTok reaccionan al regalo sorpresa de la quinceañera

El video en cuestión se viralizó en la red social, con más de 10 millones de reproducciones, 410 mil ‘likes’ y cientos de comentarios.

A través de estos, los internautas expresaron sus opiniones sobre el regalo sorpresa. De manera general, se dividieron entre quienes lo reprobaron y quienes aplaudieron a la quinceañera por recibir con tanta “actitud” el presente.

Los primeros escribieron mensajes como:

“(Se ve que) Lo recibió con mucho cariño”, “Lo mejor fue la actitud de la quinceañera”, “Me gusta su actitud, otras ponen jetas (gestos) y no soportan las bromas”, “Amo cómo posa con las cosas (regalos)”, “Y ella, fascinada… lo tomó tan a la ligera”, “Me encantó cómo reaccionó”.



Mientras que quienes felicitaron a la joven externaron:

“Para nada es machista…”, “Me llegan a hacer eso y lloro”, “La mejor forma de arruinarle el día a la quinceañera, será”, “Me cae tan mal que den cosas de limpieza como para humillar”, “¿Es necesario?”, “Me hacen eso y los saco de la fiesta”, “A mí no me da risa”, “Cuando tu mamá quiere que le ayudes con el aseo de la casa, no dice nada, pero hay señales”, “Yo hubiera aplicado la de ‘si era así, mejor denme cacerolas”.



Cuéntanos en los comentarios qué te pareció a ti el regalo sorpresa de la quinceañera viral.