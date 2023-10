Quinceañera y chambelán pisotean a niño que se atravesó mientras bailaban el vals

Los niños son inquietos por naturaleza, especialmente cuando asisten a una celebración importante, ya sean XV años o bodas y el siguiente, terminó interrumpiendo el vals.

La cuenta @tendenciaspopmx publicó un clip donde se muestra a una joven que festejaba esta fecha tan especial y preparó un baile como es costumbre en estas festividades para entretener a los invitados.

La cumpleañera que se mostraba concentrada en sus pasos portó tenis y un mini vestido, pero curiosamente lo que llamó la atención no fue la danza, más bien el incidente que pasó en medio de la pista.

En video: niño irrumpe vals de XV años y termina pisoteado

En un inicio se muestra a la jovencita hacer su coreografía, pero poco después aparece un niño corriendo y que desafortunadamente, terminó en el piso después de recibir un golpe por parte de uno de los chambelanes, quien no lo vio venir.

Por si fuera poco la quinceañera lo pisó y al darse cuenta de lo que pasó, se rió apenada al igual que sus bailarines y los asistentes.



El material publicado originalmente por @daniell7u7 se hizo viral a finales de 2022 y ahora, con su reposteo está generando nuevamente gran popularidad en TikTok.

En los comentarios se manifestaron las personas que les pareció divertida la escena, debido a que no es muy común de grabar un accidente de este tipo.

"El mejor video del mundo", "No quería reírme, pero es imposible", "Yo no me hubiera aguantado la risa si veo esto en vivo", "Hasta la quinceañera se rió jaja", "¿Cuántas probabilidades hay de que pase eso?", "Un clásico de TikTok, gracias por compartirlo de nuevo, me hizo el día", "Jamás voy a olvidar cuando vi esto por primera vez, me reí muy muy fuerte", "No tengo dudas de que los papás de ese niño también se riéron", o "Lo bueno es que las risas no faltaron en esa fiesta", fueron algunos de ellos.



Otra parte aseguró que los niños no deberían de asistir a eventos de este tipo porque pueden ocurrir accidentes como este o incluso, alguno más grave.

"Por eso los niños no deben estar aquí", "Repitan conmigo: los niños no deben ir a los XV años", "Pues es que deberían estar prohibidos en estas fiestas", "Se sabe que no es tan buena idea llevar a los nenes a estas fiestas, va a salir mal", "Ya normalicen que los niños no vayan a estos eventos donde pueden ocasionar accidentes", "Ah, pero no quieren dejarlos en casa", o "Los niños y los XV años no son buena combinación", es lo que expresaron.

Niño es aplastado por andar de metiche en una fieysa de Xv años



Si bien no se sabé qué pasó después exactamente, lo más seguro es que la fiesta continuó y el niño se recuperó, ya que no parecía tener heridas de gravedad por el gran empujón y pisotón que recibió por parte del chambelán y la quinceañera.

