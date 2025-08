¿El alma de la reina Isabel está en el cuerpo de Kate Middleton? Teoría conspirativa alarma a TikTok

"Igual a la película 'Huye' de Netflix", "Claro, así se mantiene el linaje espiritual por siglos", "Hay una serie en Netflix que se llama 'Alquimia de almas'", "Estaría bien chido que fuera real", "¿Qué eso no es como lo que trataba de hacer Chucky?", "¿No sería enfermizo que el príncipe estuviera casado con su abuela?", "Esta teoría alimenta mis alucinaciones, me encanta", "Esta temporada de 'The Crown' está buena", "La teoría más tranqui es que se cortó el fleco, no le gustó cómo quedó y está esperando a que le crezca", escribieron algunos internautas ante la publicación.