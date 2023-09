Joven regala flores a la chica que le gusta frente a su papá musculoso: "Se le borró la sonrisa"

Cada 21 de septiembre se hacen tendencia las palabras "flores amarillas" en redes, pues en ese día miles de hombres le regalan arreglos a sus novias de este color y todo gracias a la telenovela 'Floricienta'.

Allí existe una canción llamada 'Flores amarillas', donde la protagonista habla de cómo cumplió su sueño de que el chico que le gustaba, le regalara unas hermosas flores color amarillo.

Es así que en muchos países de América Latina comenzó este trend donde los hombres dan a la chica de sus sueños este regalo para demostrar su afecto y miles de videos románticos llegaron a TikTok, pero uno en especial provocó risa por un "papá celoso".

Joven regala flores amarillas a chica enfrente de papá musculoso y se hace viral en TikTok

Resulta que la cuenta @checozar documentó cómo un hombre acompañó a su hija a recibir su ramo de rosas amarillas y si bien se pensaría que le daría su espacio con el pretendiente, no fue así porque estuvo presente a su lado.

Al bajar del auto, el joven se mostró confundido y nervioso por la presencia del señor, el cual tenía una fisionomía musculosa, pero aún así se animó a entregar el regalo y darle un abrazo a la chica.



Después de eso ambos se saludaron con un apretón de manos y el joven se mostró claramente incómodo ante la situación. Aunque intercambiaron algunas palabras los tres, los jóvenes no se despidieron con un abrazo o un beso, solo se alejaron y el hombre escoltó de vuelta al auto a su hija.

La escena provocó una enorme cantidad de risas debido a que el clip estuvo acompañado de la famosa canción 'Pedro y Pablo' de Los Tigres del Norte, la cual tiene la frase: "Se te borró la sonrisa", haciendo alusión que el joven ya no estaba tan feliz de entregar las flores a su crush.

En menos de 24 horas el video ya tiene más de 35 millones de vistas y en los comentarios, los internautas aplaudieron la actitud del chico que si bien tenía miedo, entregó las flores.

"Jajaja con miedo y todo pero le entregó sus flores amarillas y eso le da muchos puntos", "Está padre que el papá la haya acompañado pero les hubiera dado sus 5 minutos pobre chavito todo nervioso", "Ese muchacho no le teme a nada", "Mis respetos amigo, no te acobardaste ante la situación", "No se rajó, eso es muy bueno" o "Yo sé que el chavito se puso tieso, pero seguro se ganó puntos con el papá por ser muy respetuoso", fueron otros.



Por otro lado, las personas también hicieron hincapié en que el papá era una persona atractiva e hicieron varias opiniones al respecto.

"Todos viendo al chavito y el ramo, yo solo veía al papá", "'¿El papá es soltero?", "Muy guapo el papá", "Todas las enamoradas del papá de la chica que levanten la mano", "Lo último que vi fueron las flores amarillas, me enfoqué en otra cosa (guiño, guiño)", "Hijastra que lindo ramo te dieron" y "IG del papá por favor es para una tarea", resultaron ser algunos más.



¿Tú crees que lo que hizo el señor estuvo bien o fue exagerado? Dinos en los comentarios.

