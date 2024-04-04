Bodas

Novia celebra su boda con 'estampida' de botargas de vaca: es muuuuuy fan

Una usuaria de TikTok compartió el video de una inusual boda a la que asistieron varias botargas de vaca, pues la novia admira a estos animales, quienes terminaron poniendo el mejor ambiente en la fiesta

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Novios que hicieron bromas pesadas en su boda: las novias se indignaron y las redes ardieron

En un video de TikTok que ha causado sensación en las redes sociales, se puede apreciar un momento inusual y divertido durante una boda. La protagonista de esta singular escena no es ni siquiera la novia, sino unas divertdas vacas, que decidieron hacer su aparición estelar en medio de la celebración nupcial.

La historia comienza con la novia, quien, al parecer, es una gran admiradora de estos animales. Su amor por las vacas la llevó a incorporarlas de una manera inesperada en su día especial.

PUBLICIDAD

¿Cómo es el video de la boda que se celebró con varias botargas de vaca?

La usuaria de TikTok @aleluciamf fue la encargada de grabar a la 'estampida' de vacas y subir el video el pasado 19 de marzo, el cual ya cuenta con casi un millón de reproducciones en la red social.

Más sobre Bodas

Tía interrumpe el 'baile de la liga' en una boda por ser “inapropiado”: la reacción de los novios
1:19

Tía interrumpe el 'baile de la liga' en una boda por ser “inapropiado”: la reacción de los novios

Cultura Pop
Usó un glamoroso vestido en la boda de su hermana y crea debate: ¿quería opacar a la novia?
0:59

Usó un glamoroso vestido en la boda de su hermana y crea debate: ¿quería opacar a la novia?

Cultura Pop
¿La boda de Anant Ambani y Radhika Merchant fue la más cara del mundo? Esto se gastaron en total
3 mins

¿La boda de Anant Ambani y Radhika Merchant fue la más cara del mundo? Esto se gastaron en total

Cultura Pop
'Hermanos por accidente' y otros reencuentros de gemelos que fueron separados al nacer
5 mins

'Hermanos por accidente' y otros reencuentros de gemelos que fueron separados al nacer

Cultura Pop
Así se vivió el derroche y extravagancia en la boda de la pareja más rica de Asia (fotos y videos)
5 mins

Así se vivió el derroche y extravagancia en la boda de la pareja más rica de Asia (fotos y videos)

Cultura Pop
Así fue la preboda del hijo del hombre más rico de Asia: Justin Bieber cobró 10 mdd por cantar
4 mins

Así fue la preboda del hijo del hombre más rico de Asia: Justin Bieber cobró 10 mdd por cantar

Cultura Pop
Influencer graba boda a la que fue invitada a pesar de que la novia pidió no hacerlo: desata debate en TikTok
5 mins

Influencer graba boda a la que fue invitada a pesar de que la novia pidió no hacerlo: desata debate en TikTok

Cultura Pop
Así fue la glamurosa boda masiva que organizó el hombre más rico de Asia: no escatimó en lujos
2 mins

Así fue la glamurosa boda masiva que organizó el hombre más rico de Asia: no escatimó en lujos

Cultura Pop
Niño atrapa el ramo de la novia y 'escapa con él': invitadas lo persiguen para quitárselo (video)
2 mins

Niño atrapa el ramo de la novia y 'escapa con él': invitadas lo persiguen para quitárselo (video)

Cultura Pop
Joven se mete debajo del vestido de su novia en plena boda: su travesura se vuelve viral
2 mins

Joven se mete debajo del vestido de su novia en plena boda: su travesura se vuelve viral

Cultura Pop

En el clip se alcanza a ver la entrada triunfal de varias invitadas a la boda (aproximadamente 10), portando simpáticos trajes de vaca inflables, quienes desfilan por una plataforma blanca en el jardín, dando brinquitos para llegar hasta la fiesta de manera sorpresiva.

Todos estaban emocionados y felices, pues el video muestra después a las vacas sacando sus mejores pasos en la pista de baile, dándolo todo para poner el mejor ambiente en medio de todos los invitados.

@aleluciamf

#boda #valeypacelli #fyi #fyipage #goviral #wedding #inventadas @Inventadas.inventada @Valeria Medina

♬ Original Sound - Unknown


Al ver las imágenes, no cabe duda de que fueron la sensación.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de las vacas en una boda?

Los usuarios de TikTok compartieron risas y comentarios sobre la inusual aparición de las botargas de vaca en una boda.

"Bárbara", "-¿Te divertiste en la fiesta? -Muuuuuuuchísimo", "Las amigas dándolo todo en su traje de vaquita", "Fue lo máximo, literal", "Necesito algo así", "Yo también quiero vestirme de vaca", "Procedo a buscar el disfraz para comprarlo. Amo", "Quiero", "No sabía que necesitaba una boda así, hasta que la vi", "¿por qué no me invitaron?", "Necesito amigas así", "Esa boda fue épica", "La novia es muuuuuy fan", "Ya soy fan de las vacas", escribieron algunos.

El video viral se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios. La novia, sin duda, logró sorprender a todos con su creatividad y su amor por estos animales. La boda, lejos de ser convencional, quedará en la memoria de los asistentes como un evento único y lleno de diversión.

Novia celebra boda con botargas de vaca
Novia celebra boda con botargas de vaca
Imagen Unsplash / TikTok

Este insólito episodio nos recuerda que el amor por los animales puede manifestarse de maneras inesperadas. Y quién sabe, tal vez las botargas de vaca se conviertan en una nueva tendencia en las bodas. Por ahora, este video seguirá circulando en las redes, arrancando sonrisas y demostrando que la originalidad siempre tiene su lugar en los momentos más importantes de la vida.

¿Tú qué opinas?

Relacionados:
BodasTikTok