Novia celebra su boda con 'estampida' de botargas de vaca: es muuuuuy fan

En un video de TikTok que ha causado sensación en las redes sociales, se puede apreciar un momento inusual y divertido durante una boda. La protagonista de esta singular escena no es ni siquiera la novia, sino unas divertdas vacas, que decidieron hacer su aparición estelar en medio de la celebración nupcial.

La historia comienza con la novia, quien, al parecer, es una gran admiradora de estos animales. Su amor por las vacas la llevó a incorporarlas de una manera inesperada en su día especial.

¿Cómo es el video de la boda que se celebró con varias botargas de vaca?

La usuaria de TikTok @aleluciamf fue la encargada de grabar a la 'estampida' de vacas y subir el video el pasado 19 de marzo, el cual ya cuenta con casi un millón de reproducciones en la red social.

En el clip se alcanza a ver la entrada triunfal de varias invitadas a la boda (aproximadamente 10), portando simpáticos trajes de vaca inflables, quienes desfilan por una plataforma blanca en el jardín, dando brinquitos para llegar hasta la fiesta de manera sorpresiva.

Todos estaban emocionados y felices, pues el video muestra después a las vacas sacando sus mejores pasos en la pista de baile, dándolo todo para poner el mejor ambiente en medio de todos los invitados.



Al ver las imágenes, no cabe duda de que fueron la sensación.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de las vacas en una boda?

Los usuarios de TikTok compartieron risas y comentarios sobre la inusual aparición de las botargas de vaca en una boda.

"Bárbara", "-¿Te divertiste en la fiesta? -Muuuuuuuchísimo", "Las amigas dándolo todo en su traje de vaquita", "Fue lo máximo, literal", "Necesito algo así", "Yo también quiero vestirme de vaca", "Procedo a buscar el disfraz para comprarlo. Amo", "Quiero", "No sabía que necesitaba una boda así, hasta que la vi", "¿por qué no me invitaron?", "Necesito amigas así", "Esa boda fue épica", "La novia es muuuuuy fan", "Ya soy fan de las vacas", escribieron algunos.

El video viral se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios. La novia, sin duda, logró sorprender a todos con su creatividad y su amor por estos animales. La boda, lejos de ser convencional, quedará en la memoria de los asistentes como un evento único y lleno de diversión.

Novia celebra boda con botargas de vaca Imagen Unsplash / TikTok

Este insólito episodio nos recuerda que el amor por los animales puede manifestarse de maneras inesperadas. Y quién sabe, tal vez las botargas de vaca se conviertan en una nueva tendencia en las bodas. Por ahora, este video seguirá circulando en las redes, arrancando sonrisas y demostrando que la originalidad siempre tiene su lugar en los momentos más importantes de la vida.