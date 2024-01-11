Pitbulls fueron elegidos como los perros más dóciles, ¡más que los Chihuahuas y los Pugs!

Video Él es Logan, el perro más famoso y valiente de TikTok: tiene misiones en mar abierto

Usualmente, los perros pitbull son relacionados con agresividad y violencia, pero la verdad es que la raza puede ser incluso más dócil que un pequeño Chihuahua.

Eligen al pitbull como el perro más dócil, a pesar de su apariencia Imagen Getty Images

¿Un pitbull es más dócil que un chihuahua? Esto reveló una encuesta

Este resultado se obtuvo de una encuesta realizada a 4 mil dueños de perros a través del portal Dognition, que reúne datos sobre el comportamiento canino, y publicada por el sitio de The Atlantic.

De acuerdo con el estudio, los Pitbulls fueron evaluados como una de las razas menos agresivas, perdiendo solo con los Pugs, los Collies y el King Charles Cavalier.

Para llegar a esta conclusión, Dognition recopiló datos sobre el comportamiento de los perros de sus principales suscriptores a través de juegos diseñados para evaluar la cognición de sus lomitos. En una muestra aleatoria se les preguntó qué tan agresivos habían sido sus mascotas en diversas situaciones, como en la manera en que se comportan con personas en la calle, con niños y con perros que no conozcan.

De las 35 razas de perros más comunes, los chihuahuas fueron los más agresivos, especialmente cuando estaban cerca de perros grandes que no habían visto antes.

“Los chihuahuas alcanzaron su punto máximo siendo moderadamente agresivos en algunas medidas, pero generalmente estaban en el extremo 'a veces agresivo' del espectro”, señala el texto.

Pitbull: La raza retratada como agresiva

El American Pit Bull Terrier es asociado directamente con la violencia debido a su aspecto tosco y a que son los perros que, lamentablemente, son usados en peleas clandestinas.

Los propietarios de pitbull son conscientes del prejuicio contra la raza cuando realizan sus propios informes, pero está de acuerdo con la American Temperament Test Society, que también descubrió que los American Pit Bull Terriers se encuentran entre las razas más tolerantes ante diferentes estímulos.

Este prejuicio está presente alrededor del mundo. En diversas ciudades de Estados Unidos, como Independence, Missouri, está prohibido a los residentes tener pitbulls, mientras que en San Pedro Sula, Honduras, se tiene prohibido el paseo de pitbulls y doberman en lugares públicos.



Lamentablemente, debido al mal comportamiento de las personas, el pitbull es visto como peligroso, aunque realmente es todo lo contrario.

