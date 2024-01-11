Perros

Pitbulls fueron elegidos como los perros más dóciles, ¡más que los Chihuahuas y los Pugs!

Para un estudio se encuestó a más de 4 mil dueños en un portal en línea, revelando cuál es la raza de perros más dócil.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Él es Logan, el perro más famoso y valiente de TikTok: tiene misiones en mar abierto

Usualmente, los perros pitbull son relacionados con agresividad y violencia, pero la verdad es que la raza puede ser incluso más dócil que un pequeño Chihuahua.

Eligen al pitbull como el perro más dócil, a pesar de su apariencia
Eligen al pitbull como el perro más dócil, a pesar de su apariencia
Imagen Getty Images

¿Un pitbull es más dócil que un chihuahua? Esto reveló una encuesta

PUBLICIDAD

Este resultado se obtuvo de una encuesta realizada a 4 mil dueños de perros a través del portal Dognition, que reúne datos sobre el comportamiento canino, y publicada por el sitio de The Atlantic.

De acuerdo con el estudio, los Pitbulls fueron evaluados como una de las razas menos agresivas, perdiendo solo con los Pugs, los Collies y el King Charles Cavalier.

Más sobre Perros

Les prepara platillos mexicanos a sus perritos y son la envidia de Internet: “Comen mejor que yo”
0:58

Les prepara platillos mexicanos a sus perritos y son la envidia de Internet: “Comen mejor que yo”

Cultura Pop
Mascotas abren sus regalos de Navidad y enternecen al Internet con sus adorables reacciones
0:59

Mascotas abren sus regalos de Navidad y enternecen al Internet con sus adorables reacciones

Cultura Pop
Perrito se hace viral por controlar el tráfico: Así ayuda a los conductores a que se estacionen
3 mins

Perrito se hace viral por controlar el tráfico: Así ayuda a los conductores a que se estacionen

Cultura Pop
Perrito interrumpe sesión de fotos de quinceañera: La reacción de la joven encanta a Internet
3 mins

Perrito interrumpe sesión de fotos de quinceañera: La reacción de la joven encanta a Internet

Cultura Pop
Muere Kabosu, la perrita japonesa de los memes virales Doge: Padecía una terrible enfermedad
3 mins

Muere Kabosu, la perrita japonesa de los memes virales Doge: Padecía una terrible enfermedad

Cultura Pop
Fallece Kabosu, la perrita japonesa que inspiró los famosos memes Doge y Dogecoin
0:53

Fallece Kabosu, la perrita japonesa que inspiró los famosos memes Doge y Dogecoin

Cultura Pop
Perrito se sube al carro de su dueña para que lo lleve con ella al trabajo: video conmueve a Internet 
0:48

Perrito se sube al carro de su dueña para que lo lleve con ella al trabajo: video conmueve a Internet 

Cultura Pop
Perrita hace travesura en su casa y su dueña lo "acusa" con Scooby-Doo: su reacción de hace viral
3 mins

Perrita hace travesura en su casa y su dueña lo "acusa" con Scooby-Doo: su reacción de hace viral

Cultura Pop
Perro husky se pierde y lo encuentran jugando con una manada de osos; así fue captado en el bosque
2 mins

Perro husky se pierde y lo encuentran jugando con una manada de osos; así fue captado en el bosque

Cultura Pop
Hacen fiesta de XV años a su perrita y causa debate: “No son humanos” 
0:59

Hacen fiesta de XV años a su perrita y causa debate: “No son humanos” 

Cultura Pop


Para llegar a esta conclusión, Dognition recopiló datos sobre el comportamiento de los perros de sus principales suscriptores a través de juegos diseñados para evaluar la cognición de sus lomitos. En una muestra aleatoria se les preguntó qué tan agresivos habían sido sus mascotas en diversas situaciones, como en la manera en que se comportan con personas en la calle, con niños y con perros que no conozcan.

De las 35 razas de perros más comunes, los chihuahuas fueron los más agresivos, especialmente cuando estaban cerca de perros grandes que no habían visto antes.

“Los chihuahuas alcanzaron su punto máximo siendo moderadamente agresivos en algunas medidas, pero generalmente estaban en el extremo 'a veces agresivo' del espectro”, señala el texto.

Pitbull: La raza retratada como agresiva

El American Pit Bull Terrier es asociado directamente con la violencia debido a su aspecto tosco y a que son los perros que, lamentablemente, son usados en peleas clandestinas.

Los propietarios de pitbull son conscientes del prejuicio contra la raza cuando realizan sus propios informes, pero está de acuerdo con la American Temperament Test Society, que también descubrió que los American Pit Bull Terriers se encuentran entre las razas más tolerantes ante diferentes estímulos.

Este prejuicio está presente alrededor del mundo. En diversas ciudades de Estados Unidos, como Independence, Missouri, está prohibido a los residentes tener pitbulls, mientras que en San Pedro Sula, Honduras, se tiene prohibido el paseo de pitbulls y doberman en lugares públicos.


Lamentablemente, debido al mal comportamiento de las personas, el pitbull es visto como peligroso, aunque realmente es todo lo contrario.

PUBLICIDAD

¡No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios!


Relacionados:
PerrosViral

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD