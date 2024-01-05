Perrita nació con seis patas y fue abandonada: su historia de supervivencia cautiva a Internet

Video Animales que ayudan a las personas (y nos roban el corazón): les dan de comer, empujan su silla de ruedas y más

Una perrita cautivó el corazón de internautas de todo el mundo con su historia: nació con 6 patitas y fue abandonada a las pocas semanas de nacida.

Perrita de seis patas fue abandonada y su historia se hizo viral

Ariel es una perrita cocker spaniel que, a su corta edad, ha enfrentado un sinfín de situaciones extraordinarias, que van desde el abandono hasta haberse convertido en una sensación internacional.

Con tan solo 11 semanas, a finales de septiembre de 2023, la can fue abandonada en un estacionamiento en Pembrokeshire, Gales. Para su fortuna, un hombre local la encontró y llevó a un refugio de animales. A partir de ahí, empezó su ascenso a la fama.

Greenacres Rescue publicó en sus redes sociales un par de imágenes de la cachorra y lo que la diferenciaba: nació con seis patas.

En entrevista con la BBC, Mikey Lawlor, fundador y responsable del refugio, comentó que decidieron llamarla Ariel porque sus extremidades adicionales parecían una cola de sirena.

En ese momento explicaron que iniciarían un “diagnóstico y plan de tratamiento” con sus veterinarios para definir qué se podía hacer en su caso y que le habían encontrado un hogar temporal.

La publicación rápidamente se hizo viral en redes sociales, con miles de personas preguntando cómo podían apoyar y cuestionando a quien dejó a la perrita a su merced.

El 29 de septiembre pasado, tras una visita a especialistas, el refugio de animales informó que “todos” los órganos de Ariel “están donde deberían estar” y que ella tenía “dos patas traseras adicionales y los inicios de una vulva adicional. Su pelvis no se ha formado bien debido a que también tiene una articulación de cadera extra”.

Estas malformaciones no le impedían caminar, pero sí le causaban otros problemas, como poco tono muscular en la pata derecha.

Los encargados de su cuidado decidieron que el primer paso para Ariel sería instalarla en su hogar temporal para después iniciar el proceso de remoción de las extremidades.

Ariel ya está bajo observación médica para la remoción de dos de sus patitas

A través de sus redes sociales, Greenacres Rescue ha mantenido actualizados a los fans de Ariel sobre su proceso.

Hasta el momento, la cachorra sigue viviendo en un hogar temporal, donde tiene ‘hermanos’ de otras razas y especies’, ha tenido visitas constantes al veterinario y hasta asistió a la “escuela para cachorros”.

Tras una larga asistencia médica, los especialistas concluyeron que podían retirar las piernas adicionales de Ariel gracias a una cirugía, que se tiene planeada para el próximo 17 de enero.

También se hará una remoción de su segunda vulva, pero este procedimiento se dará hasta que Ariel tenga la edad suficiente para una castración normal, dijo el fundador del refugio que la acogió a la ‘BBC’.

Greenacres Rescue estima que la cirugía y tratamiento de la perrita tendrán un costo total de 7 mil libras (casi 9 mil dólares estadounidenses), de las cuales han recaudado casi la mitad, 3 mil 300 libras (poco más de 4 mil 200 dólares), por lo que siguen aceptando donaciones para Ariel.