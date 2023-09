"Nunca debí faltar a mi relación": Piqué pide perdón a Shakira por su infidelidad gracias a IA: redes enloquecen

Tras el lanzamiento de su nuevo tema musical 'El Jefe', Shakira se convirtió en tendencia nuevamente, además de que despertó su pleito con su expareja Gerard Piqué, quien también se encuentra en el 'ojo del huracán'.

Pero los fanáticos han manifestado de una manera poco convencional lo que realmente quieren: una disculpa del exfutbolista hacia la cantante, prueba de esto es que ha surgido un nuevo video viral de Piqué pidiéndole perdón a la madre de sus hijos, sin embargo este no es completamente real, sino que fue realizado con una Inteligencia Artificial.

"Qué tal amigos. Eh… hoy estoy aquí porque después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado y quiero decirte Shak perdón. Te amo Shakira, eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo, por favor perdóname", dice el supuesto video de Piqué.



La publicación fue compartida en Instagram por la periodista Tanya Charry, donde se aclara que es un juego creado con IA, pues con base en este avance de la ciencia pudo replicarse el típico peinado y barba del padre de los hijos de la barranquillera.

Hasta el momento, el video publicado cuenta con más de 200 mil reproducciones, supera los 2,900 me gusta y tiene comentarios divididos por esta acción, pues mientras algunos sólo se limitaron a reprochar las acciones del ahora empresario, otros consideraron el clip como una broma de mal gusto.

"Ni con inteligencia artificial le creería", "Gracias a Dios nuestra Shakira se libró de ese hombre y de su familia", "Ni aunque llores o le supliques, qué mal me cae ese tipo", "Pero qué cruel, ya cada quién a lo suyo, no creo que haya vuelta atrás", "Un chiste de muy mal gusto y más viniendo de una compatriota y una periodista con tanto respeto", "Qué mal que la gente inventa cada estupidez", "Qué mal gusto este video que hizo la IA", "Sólo en sueños hará eso", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.