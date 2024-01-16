Los ‘lomitos’ salvan vidas: así es como pueden detectar uno de los problemas de salud más comunes

Video Animales que ayudan a las personas (y nos roban el corazón): les dan de comer, empujan su silla de ruedas y más

Los llaman “el mejor amigo del hombre”. Asimismo, los perros están a un paso de convertirse en los mejores enfermeros de las personas con diabetes o, por lo menos, en la más efectiva alarma de que las cosas no están bien. Y en redes sociales encontramos varios ejemplos.

¿Pueden los perros prevenir la hipoglucemia?

En junio de 2016 ‘Diabetes Care’, una publicación especializada en esta enfermedad que es una de las más comunes del mundo, habló de un estudio en el que se observó que los perros pueden ser los mejores compañeros de los pacientes diabéticos, pues alertan cuando está por ocurrir un cuadro hipoglucémico (cuando disminuyen los niveles de azúcar en la sangre).

Durante la investigación, se buscó determinar cuáles eran los químicos que se liberan en el cuerpo durante una hipoglucemia. Los análisis revelaron que los niveles de isopreno químico aumentan considerablemente durante ese cuadro clínico, por lo que se llegó a la conclusión de que deben crearse herramientas capaces de detectarlo en tiempo.

Pero mientras la tecnología cumple su función, los perros llegan al rescate, pues también se determinó que si bien el ser humano es incapaz de detectar un aumento del isopreno, los caninos sí pueden gracias a su olfato.

¿Sabías que los perros alertan antes de que haya un evento de hipoglucemia? Imagen Shutterstock

Perros ayudan a humanos en eventos de hipoglucemia: videos

La hipoglucemia causa problemas como temblores, desorientación y fatiga. Si el paciente no recibe un golpe de azúcar, puede caer inconsciente.

En redes sociales, múltiples pacientes con diabetes han documentado que sus perros de asistencia les avisan previo a esto suceda.



Según se puede apreciar en diversos testimonios, los canes huelen a sus humanos y les dan una señal (como estirar su patita, lanzarse contra ello o llamar su atención de otra manera) de lo que está a punto de suceder. Estas alarmas llegan incluso antes de que instrumentos especializados den cuenta del descenso en el nivel de glucosa de los pacientes.

Vale la pena recalcar que esta señal de los perros funciona igual entre quienes viven con diabetes tipo 1 y tipo 2.



Otra cosa sorprendente es que los perritos están listos para alertar a sus humanos incluso si uno de los dos está dormido.