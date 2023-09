Las fiestas temáticas no son solo para los niños, pues los adultos también adoran hacerlas para sí mismos y recientemente, una pareja dejó impactado a TikTok por la manera en que celebraron su 'gender reveal', al estilo de 'Dragon Ball'.

Fiesta gender reveal de Dragon Ball se roba la atención en TikTok por figura de Shen Long

La usuaria de TikTok @maritzalizbeth publicó un video donde documentó parte de la celebración, la cual tuvo decoraciones referentes al popular anime.

Los invitados se mostraron encantados con la temática, pero lo más impresionante de todo es que dieron a conocer si su futuro bebé sería niño o niña con ayuda de una figura hecha de cartón y papel del personaje Shen Long, el cual es conocido por aparecer cuando las esferas del dragón están reunidas.

Aunque lucía como un simple adorno resulta que los papás la mandaron a hacer para que al prender una mecha que tenía apareciera humo de color rosa o azul con el fin de anunciar el género de su bebé.

Cuando llegó el momento de la verdad ambos se mostraron muy entusiasmados y tras prender con un encendedor la boca de Shen Long, comenzó a aparecer humo de color rosa, dando a entender que serían padres de una niña.



La primera reacción que tuvieron fue brincar de felicidad y abrazarse mientras los demás aplaudían por el resultado del 'gender reveal'.

A pesar de que el clip tiene una duración de 15 segundos fue suficiente para hacerlo viral en un día con más de 3.7 millones de views y 324 mil me gusta.

En la sección de comentarios, las personas afirmaron que la idea de los papás para el gender reveal fue muy creativo, pues jamás hubieran pensando en hacer una figura de él para este tipo de celebraciones.

"Dos fans de Dragon Ball haciendo bien las cosas", "Les voy a robar la idea, me encantó", "Wow, el sueño de todo fan de Dragon Ball", "Dime que eres fan de Dragon Ball sin decirme que eres fan de Dragon Ball", "Esa bebé tendrá a los mejores papás", "Tendrán una guerrera Saiyajin", "No quería tener hijos, pero después de ver esto ya no sé" y "Muero de envidia", es la manera en que reaccionaron.



A raíz de su viral video, los usuarios de la red social le pidieron a la joven que lo publicó que mostrara más detalles sobre la fiesta de gender reveal y dónde habían comprado el Sheng Long, pero lamentablemente hasta ahora no ha complacido los deseos de sus seguidores.



¿Te guataría tener un gender reveal de 'Dragon Ball'? Dinos en los comentarios.

Te podría interesar: