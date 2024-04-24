Papá llora al ver a su hija en su primer día de escuela y se hace viral (muchos se identificarán con él)

Video Joven se entera que será papá gracias a su pastel de cumpleaños: su reacción se vuelve viral

Uno de los momentos más importantes para los padres es el primer día de clases de sus hijos, tal y como lo documentó un hombre mexicano en sus redes sociales, mostrando la emoción que le dio ver a su retoño comenzar esta nueva etapa de su vida.

Padre llora al acompañar a su hija en su primer día de clases y su reacción se hace viral en TikTok Imagen TikTok @1van_helsing

Un padre emocionado acompaña a su hija en su primer día de clases y conmueve a millones en TikTok

El pasado 19 de marzo, un padre mexicano que se hace llamar Iván Helsing en TikTok, publicó un video que ha conmovido a millones de usuarios en la plataforma: acompañó a su hija a su primer día de clases en el jardín de infancia, también llamado kinder.

Mientras mostraba el momento en el que su hija Ivanna le comenta que está emocionada por entrar a la escuela, el señor no puede evitar llorar, además de compartir que está sanando sus propias heridas a través de su primogénita.

"Siempre soñé vivir esto y de verdad no tengo palabras para expresar lo que sintió mi corazón (...) Te dije que iba a estar aquí", expresó.



El clip alcanzó más de 9.6 millones de reproducciones, además de cientos de comentarios de internautas que quedaron conmovidos con el momento entre padre e hija.

“Gracias por enseñarnos que sí hay papás de buen corazón, esa niña ya ganó”, “Imagínense cuando crezca y vea ese video”, “El papá que siempre quise tener”, “No solo estás sanando, estás rompiendo patrones”, “Yo estoy llorando y no la conozco” y “Espero algún día vivir esa emoción”, fueron algunos de los textos.

Iván muestra en TikTok la relación que tiene con su hija Ivanna, quien acaba de entrar a la escuela. Imagen TikTok @1van_helsing

¿Cómo reaccionó la pequeña Ivanna a su primer día de escuela?

Debido a la cantidad de comentarios que recibió de otros usuarios de la red social sobre la reacción de la pequeña Ivanna a su primer día de clases, Iván compartió cómo le fue a su hija.

En otro video se muestra el momento en el que Iván entregó a la niña con una de las maestras, quien la tomó de la mano y la guió para entrar al plantel.

Ivanna solo se detuvo para despedirse de su padre y seguir su camino, reaccionando completamente diferente a lo que había pensado el señor.

“Pensé que se iba a poner a llorar y el que terminó llorando fui yo”, escribió sobre el clip.



Varios usuarios le compartieron que sintieron lo mismo al acompañar a sus hijos en su primer día de clases, especialmente al ingresar al kínder debido a que, comúnmente, es la primera vez que los niños se alejan de sus padres para comenzar con su formación académica.