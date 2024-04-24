Latin American Music Awards

Las mejores fotos del Día del peinado loco: sopas instantáneas, tacos al pastor y más

Diversas escuelas mexicanas le solicitaron a los alumnos asistir con un sombrero o un 'peinado loco’, por lo que sus padres, abuelitos o tíos se lucieron creando divertidos diseños.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Niño causa impacto por ser idéntico a Peso Pluma: tiene el mismo look y hasta canta ‘igual’

Disfrazar a los niños para el festival de primavera ya no es el evento que más furor causa en redes sociales; un nuevo trend está ganando popularidad: los sombreros y peinados ‘locos’.

En diferentes escuelas en México, se les ha pedido a los niños que asistan con el mejor look en el cabello, ya sea adornado con luces, prendedores o cualquier cosa para participar en la actividad.

La creatividad no tiene límites: los sombreros 'locos' del 2024 en México
La creatividad no tiene límites: los sombreros 'locos' del 2024 en México
Imagen Facebook

Los sombreros y peinados ‘locos’ que se volvieron tendencia este 2024

Con el fin de celebrar el Día del Niño de manera divertida, el año pasado las redes sociales se llenaron de imágenes y videos de niños con peinados divertidos y creativos, donde no hubo un límite de objetos para que los infantes se unieran a la tendencia en sus escuelas.

Retomando el éxito que tuvo en 2023, este año, además de los peinados, se sumaron los ‘sombreros locos’, con intrépidos diseños que se han ganado miles de likes en las diferentes redes sociales y a continuación te presentamos los mejores.

Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024, previo al Día del Niño <br>
Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024, previo al Día del Niño <br>
Imagen Facebook Itzayana Martin Del Campo
sombreros locos 2024
sombreros locos 2024
Imagen Facebook Abi Salas
Papás mexicanos presumen el diseño del 'sombrero loco' de sus hijos
Papás mexicanos presumen el diseño del 'sombrero loco' de sus hijos
Imagen Facebook Ana Lili Garcia
Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024, previo al Día del Niño <br>
Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024, previo al Día del Niño <br>
Imagen Facebook Yarii Hdez
Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024
Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024
Imagen Facebook Yurimi Alonso
Papás mexicanos presumen el diseño del 'sombrero loco' de sus hijos <br>
Papás mexicanos presumen el diseño del 'sombrero loco' de sus hijos <br>
Imagen Facebook Perlaa RT
Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024
Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024
Imagen Facebook Gabriela Romero
Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024, previo al Día del Niño <br>
Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024, previo al Día del Niño <br>
Imagen Facebook Conciertos En Juárez
Papás mexicanos presumen el diseño del 'sombrero loco' de sus hijos <br>
Papás mexicanos presumen el diseño del 'sombrero loco' de sus hijos <br>
Imagen Facebook SanJuanita Perez Molgado
@karla.garza39

A mí sí me gusta la semana loca y a mis hijos más 😌🎉🛸👽💚 @isra #sombreroloco #diadelniño #semanaloca #ovni #hechoamano

♬ sonido original - Viridiana Rodriguez
@soyminicardona

Sombreri Loco de Máquina de chicles para la semana del Día del Niño 👧🏻👦🏻 #artistatiktok #diy #diadelniño #sombreroloco #tutorial

♬ sonido original - ✨Mini Cardona✨
@wabiitharomeroo

#sombreroloco #sombreros #semanaloca #diadelniño #nasa #ideas

♬ sonido original - Chuponcito
@brenditha081

♬ original sound - Taquito

¿Cuál fue tu 'sombrero loco' favorito?


