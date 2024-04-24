Las mejores fotos del Día del peinado loco: sopas instantáneas, tacos al pastor y más

Video Niño causa impacto por ser idéntico a Peso Pluma: tiene el mismo look y hasta canta ‘igual’

Disfrazar a los niños para el festival de primavera ya no es el evento que más furor causa en redes sociales; un nuevo trend está ganando popularidad: los sombreros y peinados ‘locos’.

En diferentes escuelas en México, se les ha pedido a los niños que asistan con el mejor look en el cabello, ya sea adornado con luces, prendedores o cualquier cosa para participar en la actividad.

La creatividad no tiene límites: los sombreros 'locos' del 2024 en México Imagen Facebook

Los sombreros y peinados ‘locos’ que se volvieron tendencia este 2024

Con el fin de celebrar el Día del Niño de manera divertida, el año pasado las redes sociales se llenaron de imágenes y videos de niños con peinados divertidos y creativos, donde no hubo un límite de objetos para que los infantes se unieran a la tendencia en sus escuelas.

Retomando el éxito que tuvo en 2023, este año, además de los peinados, se sumaron los ‘sombreros locos’, con intrépidos diseños que se han ganado miles de likes en las diferentes redes sociales y a continuación te presentamos los mejores.

Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024, previo al Día del Niño <br> Imagen Facebook Itzayana Martin Del Campo

sombreros locos 2024 Imagen Facebook Abi Salas

Papás mexicanos presumen el diseño del 'sombrero loco' de sus hijos Imagen Facebook Ana Lili Garcia

Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024, previo al Día del Niño <br> Imagen Facebook Yarii Hdez

Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024 Imagen Facebook Yurimi Alonso

Papás mexicanos presumen el diseño del 'sombrero loco' de sus hijos <br> Imagen Facebook Perlaa RT

Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024 Imagen Facebook Gabriela Romero

Los mejores ‘sombreros y peinados locos’ del 2024, previo al Día del Niño <br> Imagen Facebook Conciertos En Juárez

Papás mexicanos presumen el diseño del 'sombrero loco' de sus hijos <br> Imagen Facebook SanJuanita Perez Molgado



¿Cuál fue tu 'sombrero loco' favorito?