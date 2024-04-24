Las mejores fotos del Día del peinado loco: sopas instantáneas, tacos al pastor y más
Diversas escuelas mexicanas le solicitaron a los alumnos asistir con un sombrero o un 'peinado loco’, por lo que sus padres, abuelitos o tíos se lucieron creando divertidos diseños.
Disfrazar a los niños para el festival de primavera ya no es el evento que más furor causa en redes sociales; un nuevo trend está ganando popularidad: los sombreros y peinados ‘locos’.
En diferentes escuelas en México, se les ha pedido a los niños que asistan con el mejor look en el cabello, ya sea adornado con luces, prendedores o cualquier cosa para participar en la actividad.
Los sombreros y peinados ‘locos’ que se volvieron tendencia este 2024
Con el fin de celebrar el Día del Niño de manera divertida, el año pasado las redes sociales se llenaron de imágenes y videos de niños con peinados divertidos y creativos, donde no hubo un límite de objetos para que los infantes se unieran a la tendencia en sus escuelas.
Retomando el éxito que tuvo en 2023, este año, además de los peinados, se sumaron los ‘sombreros locos’, con intrépidos diseños que se han ganado miles de likes en las diferentes redes sociales y a continuación te presentamos los mejores.
@karla.garza39
A mí sí me gusta la semana loca y a mis hijos más 😌🎉🛸👽💚 @isra #sombreroloco #diadelniño #semanaloca #ovni #hechoamano♬ sonido original - Viridiana Rodriguez
@soyminicardona
Sombreri Loco de Máquina de chicles para la semana del Día del Niño 👧🏻👦🏻 #artistatiktok #diy #diadelniño #sombreroloco #tutorial♬ sonido original - ✨Mini Cardona✨
¿Cuál fue tu 'sombrero loco' favorito?