Mujer que trabajó en una guardería por 8 años revela por qué jamás enviaría a su bebé a una: crea debate en redes

Las guarderías son lugares donde los niños son cuidados y aprenden a socializar; no obstante, una mujer dio una serie de razones por las cuales quizá no sea una buena idea hacerlo, te explicamos.

Guardería: ¿beneficio o riesgo? la perspectiva de una mujer se hace viral en TikTok

La plataforma de redes sociales TikTok hace que miles de contenidos se hagan virales, y entre ellos, destaca recientemente el video de @heather_mummyandme, una extrabajadora de una guardería que reside en Reino Unido.

Fue a principios de 2024 cuando en un clip compartió su opinión sobre por qué nunca enviaría a un bebé a una guardería, basándose en su propia experiencia, pues laboró en uno de estos centros por 8 años.

"No enviaría a mi hijo a una guardería en sus primeros años. Hay muchos contras, la primera es que no conoces personalmente a a las personas que cuidan a tus hijos aunque estén calificadas. No sabes cómo son los otros niños y su comportamiento. Los horarios de la guardería pueden no ajustarse a los tuyos y puede ser un problema. El cobro de tarifas si llegas tarde y por supuesto los costos de las guarderías son absolutamente extorsivos", fueron algunos de los motivos.



Dejó en claro que sus mayores preocupaciones son la calidad del cuidado que recibiría un bebé en una guardería y la importancia del vínculo emocional entre padres e hijos durante los primeros años de vida, el cual puede debilitarse.

Los pros y contras expuestos sobre la guardería generó opiniones divididas

Sin embargo, antes de recibir críticas, la joven expresó que las guarderías también tienen cosas a favor y que pueden beneficiar de gran manera a los niños. Por ejemplo, las obras de arte o recuerdos que hacen en su estancia, la oportunidad que le dan las guarderías a los papás de ir a trabajar, que los hijos se vuelvan más independientes o aprender a estar cerca de otros niños.

"Les ayuda a aprender cómo socializar y aprender nuevas palabras. Obviamente, establecer esas relaciones y construir esos vínculos con otros niños de su edad también es muy importante para su desarrollo general", fue parte de su discurso.



El material ha generado un intenso debate en TikTok, pues mientras algunos usuarios están de acuerdo con sus argumentos y comparten sus experiencias en la guardería, otros aseguran que su opinión es más que exagerada respecto a los contras.

"Creo que todo depende de la guardería. Mi hijo tiene 12 meses y es mucho más sociable que los niños encerrados en casa, punto", "Mi guardería vale su peso en oro, no sólo me permite trabajar para ganar dinero, sino que también me ayuda a mantener la cordura", "Pros...en la guardería mi hijo fue diagnosticado con varios problemas médicos y apoyado", "Contras ,el personal tiene diferentes puntos de vista de las mamás o de las familias", y "Mi madre trabajaba en una guardería y decía que es difícil atender a todos los niños, ya que hay más niños que personal", fueron algunas de las opiniones.



