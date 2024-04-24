Joven se quedó dormida, despertó en la noche y creyó que era hora de ir a la escuela: video viral

Video Joven se entera que será papá gracias a su pastel de cumpleaños: su reacción se vuelve viral

Maithe despertó de su siesta y pensó que era hora de ir a la escuela Imagen TikTok @fabianajorqueraj

Estudiante se queda dormida en la tarde y al despertar cree que es momento de ir a la escuela; eran las 7 de la noche

Seguramente a muchos nos ha pasado que te quedas dormido temprano y al despertar no te percatas de la hora. Te levantas de inmediato, pensando que ya es otro día, e intentas apurarte para percatarte, minutos después, que solo confundiste el horario.

Así le ocurrió a una estudiante que fue exhibida por su madre en su cuenta de TikTok, donde muestra el momento la joven cree que es momento de ir a la escuela.

“Cuando tu hija se duerme a las 5 de la tarde y se quiere ir al colegio a las 7 pm” se lee en la descripción del video.



Fabiana Jorquera,con el usuario @fabianajorqueraj, compartió el momento donde muestra la hora y su esposo se hace el dormido, mientras su hija se levanta de la cama, tratando de no hacer ruido para no despertar a los demás.

Teniendo en cuenta que ya debe irse a la escuela, comienza a preparar su lunch, se despide de su padre y toma su mochila, pero al salir de su casa se percata que está oscuro.

Confundida, regresa inmediatamente y sus padres no pueden evitar burlarse de la situación, alcanzando más de 12 millones de visualizaciones, además de cientos de comentarios de personas que les ocurrió la misma situación.

“Esas siestas te dejan en otra dimensión”, “No me río mucho porque ya me pasó”, “Se nota que descansó bien esas 2 horas”, “Solo diré que es peor cuando le pasa a tus papás… llegué al colegio a las 4 de la mañana” y “No hagan eso, mi familia me la aplicó a mí cuando era pequeño”, fueron algunos de los textos.

Madre de la niña que se quedó dormida aclara que la acompaña a la escuela

Después de que el video se hiciera viral, varios usuarios cuestionaron a Fabiana, la madre de la joven, por dejarla ir sola a la escuela a su corta edad, respondiendo a una usuaria que le dijo una mentira para no arruinar la broma.

“No, jamás se va sola. En ese momento le dije que se iría sola por primera vez porque yo tenía que trabajar más temprano, jajaja por eso iba tan felizm pero donde mis ojos la vean (irse sola)”, escribió.



Debido a que dicha respuesta se perdió entre la ola de comentarios del video viral, la madre publicó otro clip donde muestra la rutina de Maithe por la mañana, acompañándola hasta la entrada de la escuela.

“Ama el colegio. ¿Ahora entienden por qué? Siempre la esperan con sorpresas”, añadió la madre.



¿Te ha pasado una situación como la de Maithe?