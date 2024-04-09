Profesor prepara hot cakes para que sus alumnos los prueben por primera vez: el video es conmovedor

Video Trailero salva a niño de ser atropellado que cruzaba peligrosa carretera solo: el impactante momento

Aunque parezca que todos hemos probado alimentos como los hot cakes, hay personas que no han tenido la oportunidad de consumirlos por múltiples factores. Recientemente un profesor sorprendió a TikTok al llevar a una escuela rural este postre para sus alumnos.

Maestro le prepara a sus alumnos hot cakes tras enterarse que no los habían probado. Imagen TikTok @miguelmarcelinoneri

Profesor llena de alegría a sus alumnos con un desayuno especial

PUBLICIDAD

Un profesor de una escuela rural en México conmovió a las redes sociales al sorprender a sus alumnos con un delicioso desayuno: hot cakes. Muchos de los niños nunca habían probado este platillo, lo que hizo que la experiencia fuera aún más especial.

El maestro, identificado como Miguel Marcelino en TikTok, decidió llevar hot cakes a sus alumnos al saber que muchos de ellos nunca los habían comido, por ello se dio a la tarea de preparar varios y llevarlos en una lonchera a una escuela en Guerrero, México.

Como lo muestra en el video, el camino para llegar a la escuela no es fácil, incluso se encuentra a un perrito, pero finalmente llega a su destino y primero les regala a los pequeños una fruta, un alimento muy importante.

Posteriormente, los niños hicieron una fila y cada uno pasó por un hot cakes, el cual podría ser endulzado con leche condensada y chocolate.



Al final del clip, los niños aparecen muy felices por el detalle que tuvo su profesor, detalle que fue celebrado por los internautas, alcanzando casi un millón de likes.

“No puedo con estos videos de maestros. La educación es un acto de amor, no solo transmitir conocimiento”, “Los maestros deberían ganar más, nunca me cansaré de decirlo”, “Eres el maestro Miel (refiriéndose a la película ‘Matilda’), “Hasta me dieron ganas de llorar” y “Felicidades por ser tan buen ser humano”, fueron algunos de los textos.



En los comentarios, el profesor Miguel Marcelino agradeció a todas las personas que querían regalarle cosas a los niños, una usuaria propuso hacer una ‘vaquita’ (una cooperación) para comprar más alimentos que aún no han probado.

“No habían probado un sandwich. Era mi lunch de todos los días, siempre les compartía y en diciembre, en su convivio de Navidad, les llevé eso de sorpresa”, respondió Miguel.

¿Qué ocurrió con el profesor Miguel tras regalarle hot cakes a sus alumnos?

En otra de sus publicaciones, el pasado 20 de marzo, el profesor Miguel compartió una serie de imágenes donde revela que su tiempo en dicha escuela rural llegó a su final.

“Cuando más te encariñas de las personas y más momentos pasas a su lado, la vida decide alejarte”, escribió.

Maestro se despide de sus alumnos tras hacerse viral en TikTok Imagen TikTok @miguelmarcelinoneri



Como Miguel Marcelino suele contestar a sus seguidores, compartió que se va del plantel por “falta de recursos humanos en la supervisión”.

PUBLICIDAD

Actualmente, el profesor forma parte de ‘Kunu Kimi’, grupo de danza folklórica en Guerrero, donde sigue ejerciendo su profesión y vocación de enseñar.

¿Qué te pareció el gesto del profesor con sus alumnos? No olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios.