Novia le pide a invitados que se vistan de negro para su boda y le llueven críticas: "parece funeral"

Las anécdotas de bodas son de lo más popular en redes sociales, desde las más controversiales, hasta las que tienen un mensaje de empoderamiento femenino.

En video, novia pide a invitados usar vestimenta negra y se viraliza por polémica decisión

Una que captó la atención de los internautas fue protagonizada por una chica llamada Jordan Bussey, quien en días pasados celebró su matrimonio, pero tuvo una petición inusual para los invitados.

Resulta que la novia exigió que todos los asistentes que vistieran de negro para su gran día, a pesar de que las nupcias se celebrarían al aire libre a mediados del verano.

De hecho, el pasado 7 de septiembre fue cuando publicó los resultados de su petición y para sorpresa de todos cumplió su cometido.

"Cuando les pides a tus invitados que se vistan completamente de negro para tu boda y lo logran", es el texto que acompañó el clip".



El video mostró a una multitud de personas vestidas con trajes y vestidos negros que caminaron por el pasillo hacia sus asientos antes de la nupcia.

Si bien se pensaría que los novios llevarían prendas del mismo color, esto terminó por ser diferente, pues la mujer portó un hermoso vestido blanco y su pareja un traje con saco blanco.

Desde que subió el material del inusual código de vestimenta a TikTok, Jordan Bussey obtuvo en tan solo 4 días más de 11 millones de views, además de 3 mil comentarios.

Los usuarios que dieron con él se mostraron claramente divididos por su petición. Primero, estuvieron aquellos que no les agradaba nada la idea de que los invitados fueran de negro, especialmente porque ella vistió de blanco y el importante evento parecía un funeral.

"Lamento tu pérdida", "No sé si estoy viendo una boda o un funeral, expliquen", "De tantos colores, escogió el peor", "Se vistieron de negro porque después se iban a ir a un funeral", "Cero considerada la novia, con un enorme calor, todos de negro menos ella, así es muy fácil", "Qué sudoroso debió ser el asunto", "No, mala idea", "Qué mal gusto" y "Mi familia no lo haría a propósito", es la manera en que reaccionaron.



Después se manifestaron aquellos que adoraron la idea, ya que aseguran que el color negro es una opción fácil para los invitados y además muy elegante.

“Me encantaría recibir una invitación de boda que dijera 'vestimenta negra', ¡¡¡me quitaría todo el estrés de encontrar algo que ponerme!!!", "Qué chic", "Qué gran idea", "Yo hice esto en mi boda y lo recomiendo altamente", "El negro es un buen código de vestimenta porque es muy fácil para los invitados. Un color tan común y se puede conseguir cualquier cosa en ese tono", "Muy clasy", "Me encanta la forma en que la vestimenta coordinada de los invitados realmente simplifica el ambiente general del lugar" o "Un color y tantos estilos diferentes. ¡¡¡Que guay!!!, fueron otros.



Por último, los invitados recibieron una gran ola de mensajes positivos por cumplir el pedido de la novia a la perfección y cumplir su sueño con su boda perfecta.

¿Tú qué piensas acerca de este caso? Dinos en los comentarios.

