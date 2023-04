Joven impone 7 reglas para los invitados a su boda y causa polémica en TikTok: "Mejor no voy"

Es una realidad que en todas las bodas existen reglas, como respetar un cierto código de vestimenta o algunas más controversiales, como que los invitados paguen su propia comida.

Joven comparte reglas para su boda en un video de TikTok y recibe críticas: se hizo viral

No obstante, una joven se hizo famosa en Internet por diseñar una serie de reglas que en la opinión de muchos eran excesivas.

Se trata de la tiktoker @pinkpartypunch, quien es originaria de Australia y confirmó que para su gran día todos los invitados debían seguir 7 peticiones al pie de la letra, de las cuales algunas hicieron enfadar a los usuarios de redes.

Su primera regla era que los niños no serían permitidos en su boda salvo su hijo porque únicamente habrían 50 invitados y explicó que si agregaban más menores a la lista tendrían pocos asientos para los familiares más importantes.

La segunda, es que el servicio de bar estaría abierto a partir de las 5 de la tarde para evitar que alguien se emborrache y además, con el fin de asegurar que el alcohol no se termine antes de la noche.

Ella y su pareja también solicitaron una regla de no usar el teléfono, la cual de no seguir, les podría ameritar una llamada de atención de la misma novia.

“Literalmente dejaré de hacer lo que estoy haciendo, en medio de mis votos si es necesario, y les diré que guarden sus teléfonos".



Por otro lado, confirmó que pagó 3 mil dólares para contratar un fotógrafo por lo que los invitados no podrían tomar fotos mientras él esté trabajando para no arruinar las tomas.

Como muchas novias insistió en que nadie puede llevar invitados desconocidos y algo fuera de lo común, es que pidió que todos los asistentes debían vestirse de manera espectacular, como si "acabaran de salir de la pasarela de Milán" para salir increíbles en las fotos.

Una de las reglas más severas es que la novia no deseaba que en la boda se hicieran grandes anuncios como dar a conocer un embarazo o incluso que alguien se atreviera a proponer matrimonio porque los "sacaría a rastras".

Sus peticiones finales fueron que ninguno de sus invitados podría publicar información o fotos sobre la boda hasta que la novia y el novio hubieran tenido la oportunidad de hacerlo primero.

¿Comó reaccionó Internet a las reglas de la novia para su boda?

Poco después de que el clip se hiciera viral los usuarios comenzaron a postear diversas clases de comentarios, como por ejemplo que estaban de acuerdo con su postura, ya que las personas son libres de celebrar su boda como deseen y también que no todas las reglas eran del todo descabelladas.

Sin embargo, algunos no tardaron en señalar a la joven como una persona exagerada, pues algunas de sus peticiones eran "absurdas".

"En mi tiempos te invitaban al casamiento y la única regla era divertirte y compartir un bello momento con los novios,ahora hay reglas sin sentido como la del celular", "Dice no niños, pero ¿lleva al suyo? absurdo", "Qué exageración de las fotos, si los invitados quieres deberían sacar las fotos", "Qué flojera de boda, las bodas son para divertirse, no para parecer que estamos en el trabajo con tantas reglas locas", "Casi todas me parecieron buenas menos la de los celulares y fotos" o "Ni que fuera una celebridad para tanta regla, éxito con su boda vacía" resultaron ser algunos.



A pesar de que el material tuvo mayormente una recepción positiva, la novia terminó por borrar su perfil, pero algunos interneutas fueron los responsables de rescatar el material original y volverlo a publicar en otras redes.

¿Crees que son reglas aceptables o son muy estrictas? Dinos en los comentarios.

