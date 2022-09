Creía tener una "espinilla enterrada" y descubre que era un tumor: contó lo que pasó en TikTok

Los usuarios de TikTok en ocasiones usan la red social para mostrar algo impactante que les haya pasado y algunos, acompañan su video con el famoso trend '¿Qué es eso?', el cual nació de un diálogo de Bob Esponja.

Hombre comparte en TikTok cómo su espinilla resultó ser un tumor y se vuelve viral

Esto fue precisamente lo que hizo Alonso Castillo, un joven que reveló cómo un supuesto brote de espinilla cerca de su ceja derecha lo mandó al hospital debido a que no dejaba de crecer.

"Creo que se me salió de las manos el grano", fue el texto que acompañó el pequeño clip.



En uno de sus videos publicados a principios de agosto dentro de su cuenta @alonsocastg, sel hombre grabó cuando fue internado en un hospital con una espinilla de un tamaño preocupante y fue allí que comenzó a captar atención su caso.

Tanto amigos como desconocidos comenzaron a preocuparse por él y le preguntaron sobre su estado de salud. Para responder, Alonso creó otro tiktok que subió el pasado 10 de septiembre.

En el segundo video, explicó que en un inicio su cara permanecía libre de acné, pero de pronto un día comenzó a notar que tenía una especie de espinilla y no le dio importancia porque tenía un tamaño muy pequeño.

Joven cuenta cómo se dio cuenta de que no era una espinilla sino un tumor

El joven mexicano comenzó a tomarse fotografías conforme crecía la espinilla y al notar que no se detenía, tuvo que recurrir al hospital para saber qué era exactamente.

"Me salió una espinilla enterrada que fue creciendo. Pasaban los días y no le daba importancia, no parecía nada anormal. Fui a consultar con médicos y al parecer era un absceso, me recetaban medicamentos, pero no disminuía de tamaño", fue parte del texto que acompaño las imágenes.



Poco después de comenzar a tomar las medicinas recetadas, su supuesta espinilla

creció más y más, por lo que tuvo que someterse a una cirugía para que se la retirarán.

Si bien, ningún médico le había dado un diagnóstico certero, eso cambió cuando lo sometieron a algunos estudios y allí encontraron la realildad, pues la protuberancia en su cara no era un absceso, más bien se trataba de un tumor.

"En la cirugía me retiraron el pedazo de cráneo afectado, tejido y nervio".



En menos de una semana su tiktok fue visto por más de 20 millones de personas y en los comentarios los interneutas no dudaron en expresar su sorpresa por su situación. También mostraron alivio porque Alonso ya se encuentra mejor, debido a que aparentemente era un tumor benigno.

"No pude creerlo hasta que vi que te operaron, gracias por compartir tu experiencia", "Ojalá ya estés bien y esto no pase a mayores, que te recuperes pronto", "No manches, cómo cambia la vida de un momento a otro, te admiro por tu fortaleza" o "Lo bueno que buscaste ayuda médica pronto, tu caso está irreal, pero me da gusto que logres hacer conciencia para que los demás se cuiden", fue como se expresaron en Internet.

Alonso terminó sin movilidad en la ceja derecha y con una gran cicatriz

TLos usuarios se mostraron interesados sobre qué pasó después de la cirugía y cómo había quedado su cicatriz tras remover el tumor, así que Alonso hizo un tercer video en el que mostró cómo recibió una gran sutura en la zona y la manera en que luce su rostro hoy en día.

"Ya no pude mover la ceja por lo que me quitaron, pero eso es lo de menos. Seguimos echándole ganas, sin rajarnos. Todavía faltan cosas para salir bien de todo. Primero Dios", escribió en su video.