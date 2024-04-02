Novios llevan puesto de tacos a su boda y los invitados son la envidia de Internet: "¡Invítenme"

Video Se pelean por el ramo y se dan con todo: señoras que se caen, golpes y más

En las bodas mexicanas es usual que se sirva algún otro platillo después del gran banquete, como chilaquiles, esquites o tacos, justo para aquellos que siguen bailando y disfrutando de la fiesta a altas horas de la noche.

Boda en Tamaulipas se hace viral por darle tacos rojos a sus festejados Imagen Facebook Ramirez Alee

Pareja se hace viral por ofrecer tacos

PUBLICIDAD

en su boda

Ale Ramírez se volvió viral tras realizar su boda en Ciudad Mante, Tamaulipas, México, incorporando un toque local a su celebración en lo que ella llamó ‘la cena de desvelados’.

A través de su perfil de Facebook, Ale compartió todo el proceso de organización de su boda, la cual se realizó el pasado 9 de marzo, siendo todo un éxito, sin imaginar que su historia terminaría siendo viral.

Boda en Tamaulipas, México, se hace viral por dar tacos rojos en la parte final de la fiesta. Imagen Facebook Ramirez Alee



A los internautas les llamó la atención que los novios tuvieran un detalle tan emblemático de Tamaulipas en su celebración nupcial: un carrito de tacos rojos, un platillo típico de la región.

El carrito de tacos se convirtió en el centro de atención en redes sociales, ya que en las fotografías aparecen los invitados a la boda con vestidos muy elegantes mientras hacen fila para degustar este platillo, además de que la decoración del ‘puesto’ llamó la atención, ya que es idéntico a los que podemos ver en las calles mexicanas acompañado por un gran arreglo floral.

“Cierre de evento con cena de desvelados al estilo Mante”, fue el texto que acompañó las imágenes.

Los tacos rojos son un platillo típico de Ciudad Mante, Tamaulipas. Imagen Facebook Ramirez Alee



Fue a través de páginas de Facebook como ‘Mante-en Línea’ que el singular carro de tacos se volvió viral.

“Felicidades a los recién casados, se lucieron con ese detalle”, “Fueron lo mejor para los que aún andaban desvelados”, “Me hubiera gustado ir”, “Muy buena idea, esos tacos son riquísimos”, “Así sí me caso” y “Una gran idea para mi boda”, fueron algunas de las reacciones.

El puesto de tacos rojos en una boda en Tamaulipas, México, se hizo viral. Imagen Facebook Ramirez Alee

¿Cómo son los tacos rojos, los que ofrecieron una pareja en su boda?

Los tacos rojos son una delicia que se ha ganado el corazón de los habitantes locales y visitantes por igual en Ciudad Mante, Tamaulipas, México.

Aunque a simple vista pueden parecer tacos de maíz comunes, o incluso solo tacos de canasta con un adobo, su receta única los convierte en toda una delicia gastronómica al estar hechos con carne deshebrada de res y pure de papa, un aderezo de mayonesa y salsa, además de lechuga o pico de gallo, dependiendo del gusto de cada persona.