Novios llevan puesto de tacos a su boda y los invitados son la envidia de Internet: "¡Invítenme"
La novia, Ale Ramírez, se volvió viral al compartir fotos en sus redes sociales de los tacos que sirvieron en su boda, con todo y el tradicional puesto mexicano. A este gran momento lo llamó "la cena de desvelados".
En las bodas mexicanas es usual que se sirva algún otro platillo después del gran banquete, como chilaquiles, esquites o tacos, justo para aquellos que siguen bailando y disfrutando de la fiesta a altas horas de la noche.
Pareja se hace viral por ofrecer tacos
en su boda
Ale Ramírez se volvió viral tras realizar su boda en Ciudad Mante, Tamaulipas, México, incorporando un toque local a su celebración en lo que ella llamó ‘la cena de desvelados’.
A través de su perfil de Facebook, Ale compartió todo el proceso de organización de su boda, la cual se realizó el pasado 9 de marzo, siendo todo un éxito, sin imaginar que su historia terminaría siendo viral.
A los internautas les llamó la atención que los novios tuvieran un detalle tan emblemático de Tamaulipas en su celebración nupcial: un carrito de tacos rojos, un platillo típico de la región.
El carrito de tacos se convirtió en el centro de atención en redes sociales, ya que en las fotografías aparecen los invitados a la boda con vestidos muy elegantes mientras hacen fila para degustar este platillo, además de que la decoración del ‘puesto’ llamó la atención, ya que es idéntico a los que podemos ver en las calles mexicanas acompañado por un gran arreglo floral.
“Cierre de evento con cena de desvelados al estilo Mante”, fue el texto que acompañó las imágenes.
Fue a través de páginas de Facebook como ‘Mante-en Línea’ que el singular carro de tacos se volvió viral.
“Felicidades a los recién casados, se lucieron con ese detalle”, “Fueron lo mejor para los que aún andaban desvelados”, “Me hubiera gustado ir”, “Muy buena idea, esos tacos son riquísimos”, “Así sí me caso” y “Una gran idea para mi boda”, fueron algunas de las reacciones.
¿Cómo son los tacos rojos, los que ofrecieron una pareja en su boda?
Los tacos rojos son una delicia que se ha ganado el corazón de los habitantes locales y visitantes por igual en Ciudad Mante, Tamaulipas, México.
Aunque a simple vista pueden parecer tacos de maíz comunes, o incluso solo tacos de canasta con un adobo, su receta única los convierte en toda una delicia gastronómica al estar hechos con carne deshebrada de res y pure de papa, un aderezo de mayonesa y salsa, además de lechuga o pico de gallo, dependiendo del gusto de cada persona.
¿Qué platillo te gusta disfrutar en las bodas después del gran banquete? No olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios.