Se casó en un hospital para que su padre pudiera asistir: el momento hizo llorar al Internet

Video Un padre le cantó en lengua de señas a su hija durante su boda: la razón te encantará

Las bodas son uno de los eventos sociales y familiares más importantes, ya que dos personas unen sus vidas para formar una nueva familia, tanto en el ámbito legal como religioso.

Al ser un acontecimiento de gran importancia, se busca que los familiares, amigos y colegas estén presentes, por ello una mujer en Estados Unidos se hizo viral al celebrar su ceremonia en un hospital, ya que su padre estaba hospitalizado.

La mujer compartió que estaba viviendo "el día más feliz y el más triste de su vida" al casarse en un hospital para que su padre estuviera presente Imagen TikTok @elisabeth3744

Boda se hace viral en TikTok: Celebran la ceremonia en un hospital

PUBLICIDAD

Gracias a TikTok fuimos testigos de una boda que ocurrió en un hospital de Long Island, Nueva York, ya que el padre de la novia no podía asistir debido a su condición médica.

Elisabeth Linde, una enfermera psiquiátrica, usó el clásico vestido blanco con un velo decorado con perlas, el cual lució al caminar por los pasillos del Cancer Memorial Sloan Kettering, hospital de Manhattan.

Al final del pasillo la esperaba su futuro esposo Devin con su hijo Gabriel, mientras que a un lado estaba recostado el padre de la novia en una cama donde recibía cuidados paliativos, ya que estaba internado tras ser diagnosticado con mesotelioma.

Como para el padre de Linde era imposible asistir a la boda, 23 personas, incluyendo amigos, familiares y personal médico, se reunieron en el hospital para ser testigos del enlace nupcial.



Elisabeth compartió un video de la ceremonia en su cuenta de TikTok, consiguiendo más de 65 millones de reproducciones, además de miles de comentarios de personas que los felicitaron por tomar en cuenta al señor.

“Que preciosa te ves, que Dios te cuide”, “Llorar por extraños es mi pasión”, “Yo pensé que solo pasaba en ‘Grey’s Anatomy’”, “Lloré, que bueno que tuviste la oportunidad de tener a tu padre presente” y “Un gran recuerdo que llevará para toda su vida”, fueron algunos de los textos.



Varios internautas le pidieron que compartiera una segunda parte del “día más feliz y el más triste” de Elisabeth, tal como ella lo describió en su red social, mostrando el momento en el que se está casando y sostiene la mano de su padre.

¿Qué ocurrió con el padre de la novia después de la boda?

Tristemente, días después de la boda, el señor Linde falleció. Sin embargo, su legado vive a través de su hija y su esposo, quienes prometieron tomar su apellido, y ahora es llevado con orgullo por el pequeño Gabriel de 8 años, de acuerdo con el reporte de varios medios.

PUBLICIDAD