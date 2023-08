Niño prueba wasabi por primera vez en su vida y sale mal: reacción se hace viral y provoca risas

Los padres graban para la posteridad los momentos más divertidos y tiernos de sus hijos, además algunos de estos videos son capaces de sacarle una sonrisa a los usuarios de redes, tal como lo logró el siguiente clip.

A veces los adultos batallan para que sus hijos prueben comidas nuevas y más si son originarias de otras culturas, pero la usuaria @samanthasells.mi, demostró que su aparente hermanito dio un paso para comer platillos japoneses, pero no todo salió bien.

En video, niño come wasabi reacciona así ante el picor: se vuleve viral en TikTok

El pasado 3 de agosto la joven publicó cómo el menor de edad se encontraba con otros familiares en un restaurante de comida oriental y le pareció divertido probar el wasabi, el cual es un condimento picante que se utiliza mayoritariamente para acompañar el sushi.

Si bien es de conocimiento general que el wasabi se come en cantidades muy pequeñas por su sabor tan fuerte parece que el hermanito de la tiktoker no lo sabía y con un par de palillos se lleva una buena porción de éste a su boca con mucha confianza.

Aunque al inicio parecía disfrutarlo, segundos después, el infante tuvo ganas de vomitar debido a su sabor tan intenso e hizo todo lo posible para retirarlo de su lengua.



Al fondo del audio se escuchó a las personas de la mesa burlándose de él y a pesar de tan solo durar 9 segundos, su reacción tiene más de 7.1 millones de vistas.

En la sección de comentarios en su mayoría las personas aseguraron que el clip resulta muy divertido porque el niño no esperaba que supiera así de mal.

"Es un evento canónico en el que no podemos intervenir, lo siento jaja", "Me da risa porque a mi también me pasó lo mismo", "Yo fui ese niño", "Lol, se le borró la sonrisa", "Me pasó, me pico hasta el alma", "Se reinició solito", "Siento que le dijiste que no era una buena idea como 20 veces", "Yo dejé que mi hijo lo hiciera porque no paraba de argumentar que yo mentía al decir que no era aguacate. Ya no me cuestiona sobre la comida", "Jajaja me recordó a mi infancia", fue como respondieron.



Otro, no consideraron gracioso el tiktok debido a que aseguran que el niño pudo terminar en el hospital por consumir tal cantidad de wasabi, llamando así a sus padres "irresponsables".

"Se pudo morir por una inflamación por quemadura", "No entiendo porque lo dejan hacer eso con lo que pica", "Los papás risa y risa, pero pudo tener un final triste en lugar de divertido", "Qué irresposables papás que solo quieren obtener un video divertido", "De mal gusto que usen la inocencia del niño para hacer viral el clip", "Por eso no todos los padres deben tener hijos" o "No sé qué le ven de divertido, simplemente aquí un niño sufre" es lo que añadió.



Hasta el momento nadie de la familia del chico ha emitido algún comunicado respecto a sus acciones o lo que piensa el protagonista del video.

