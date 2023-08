"Es el mejor día de mi vida": Regalan perrito a niño y hace llorar a Internet con su reacción

Muchos niños desean crecer junto a una mascota y si bien algunos padres responden con un rotundo no, otros deciden cumplirles su sueño de manera única.





Eso fue lo que hizo una pareja latina el pasado 7 de agosto, pues documentó el momento en que su hijo recibió la grata sorpresa de que por fin tendría a su propio perrito .

Niño recibe perrito como regalo adelantado de Navidad y el video tiktok enternece a todos

En un video de TikTok dentro de la cuenta @lauradanielita26 revelaron la reacción de su hijo al enterarse que un perrito rescatado llamado Nachito se uniría a su familia, debido a que optaron por darle al niño su regalo de Navidad adelantado.

Al parecer la emoción del menor de edad fue tanta que comenzó a llorar a la par que apreciaba acostado a su nuevo mejor amigo, quien de hecho también estaba disfrutando de un descanso a su lado.

"El mejor día de mi vida. El mejor regalo de Navidad que me pudieron haber dado, es el mejor regalo. Nachito está bonito", fue lo que dijo el niño mientras sollozaba.



En tan solo unas horas el video de TikTok se hizo viral al recibir más de 5.6 millones de vistas y casi un millón de 'me gusta'. Los usuarios, no tardaron en felicitar a los padres por hacer feliz a su pequeño, pues al parecer le cumplieron el sueño más grande que tenía desde hace tiempo.

"El mejor día para el niño y el mejor día de la vida de Nachito, qué ternura", "Hoy estaba sin ganas de seguir luchando y este video abrazó mi alma, gracias", "Gracias por criar a un niño tan amoroso con los animales", "Qué corazón tan hermoso de ese niño inculcar en nuestros hijos el amor hacia los animales es lo que al mundo le falta", "Nachito va a tener mucho amor" o "Gracias por fomentar la adopción", fueron algunos de ellos.



Si bien algunos aseguraron que ver la interacción entre ambos les provocó lágrimas, otros le pidieron a la mujer que no vayan a abandonar al perro cuando sea más grande.

"Ojalá no lo tiren a la calle o si tienen otro niño no lo boten, cuídalo mucho ellos son puro amor", "Quiéranlo mucho y que nunca sea utilizado como un juguete sino como uno más de la familia", "Espero no sean un capricho del niño y lo deje de querer", Por favor que se quede a su lado y si ya no lo quiere no lo abandonen" y "Solo muestrale que es una responsabilidad grande tener uno", es lo que comentaron.



Ante esto, la mamá del niño explicó que Nachito no es el único perrito que tienen y desde hace años se han rodeado de mascotas en su hogar por lo que el animal está en buenas manos.

Nachito No es un cachorro , cumple@ 2 años en noviembre , está en exámenes médicos porque esta flaquito , tiene encias inflamdas , un manchita en un ojito y una hernia . Estamos esperando resultados para saber cómo está realmente y cómo tratarlo. Gracias a todos por preocuparse .



Las personas le pidieron a la tiktoker que posteara más contenido de su hijo y Nachito a lo cual aceptó con gusto, por lo que si deseas ver cómo salen a pasear o juegan no dudes en seguir la cuenta @lauradanielita26.

