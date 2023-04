Jóvenes pagan 181 euros de multa por pedir comida en buffet y no terminar: Internet reaccionó

Diversos usuarios de TikTok han utilizado la red social para mostrar algunas malas experiencias que han vivido como por ejemplo ser discriminados.

Amigos españoles recibieron un cobro extra en un buffet por no terminarse la comida

Quien también lo usó para demostrar lo caro que puede ser comer en un buffet fue el usuario @jadaay21, quien grabó el momento incómodo cuando él y sus amigos pidieron comida de manera desmedida, tanto así que sus carteras fueron las que terminaron vacías.

En un material publicado el 16 de abril se muestra primeramente a los jóvenes españoles con una expresión de angustia mientras en su mesa había una gran variedad de platillos de comida japonesa, los cuales se dieron cuenta que terminarían pagando por no respetar los términos y condiciones del restaurante al que asistieron.

"Vale gente somos cuatro personas, hemos pedido toda esta comida, lo que veis en la mesa es todo lo que nos ha sobrado y ahora estamos esperando la multa que nos va a caer. Vamos a ver cuánto es y cuánto nos ha costado la broma y nuestra ansiedad", fue lo que comentó uno de ellos.



Poco tiempo después sin poder dar un bocado más, comenzaron a tratar de adivinar cuánto sería el total que debían pagar por no terminarse las enormes porciones de comida.



Todos comentaron que el rango de precio estaría entre los 180 y 200 euros y se mostraron frustados porque terminarían pagando más dinero del que tenían contemplado tras ordenar comida sin control.

Dentro de 13 contenedores de comida se encontraba todo lo que habían dejado en la mesa sin tocar y que se podían llevar a casa si terminaban cubriendo su multa.

Entre risas sarcásticas confirmaron que el total por su error era de 181 euros, los cuales iban a ser divididos entre los 4 amigos, quienes al final no tuvieron más remedio que pagar.

El clip que se volvió viral en TikTok con más de 1.2 millones de vistas felicitó al restaurante por su acción, ya que con ello evitarían que de desperdiciara la comida.

Internet reacciona al video viral y se burla de los jóvenes por su multa

En los comentarios primero se manifestaron los que creyeron que el grupo de amigos obtuvo un castigo justo y se burlaron de ellos.

@jadaay21 Cuando nos pasamos de comida en un bufet libre. Suerte que era libre …. ♬ sonido original - jadaay21

"Ser mal acostumbrado tiene precio y aún yo se lo hubiese doblado por graciosos", "Ojalá le cobrarán mil por cabeza por saber cuanto cuesta la comida", "Yo voy a un buffet y me pongo hasta arriba de comer pero no pido más de lo que puedo comer", "Bien hecho hasta se les borró la sonrisa", "Mucha gente no sabe que cuando sobra tanta comida, la botan, y pues lo que hicieron esta mal, y hay multa, pero mucha gente lo hace" o "Eso les pasa a los que creen que comen mucho", fueron algunos de ellos.



Incluso algunos expresaron que su multa de 181 euros fue barata a cambio de toda la comida que pidieron, remarcando que no fue una exageración del restaurante.

