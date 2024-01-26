Niñas estadounidenses cuentan cómo es tener una mamá latina: “Conozco el poder de la chancla”

Video Latinos siguen haciendo esto a pesar de llevar años en Estados Unidos: el trend de TikTok

Las mamás latinas son únicas en el mundo. Eso lo sabe muy bien la familia Swearingin, que reside en Estados Unidos y está conformada por un padre estadounidense, una madre guatemalteca y tres hijas biculturales, y que recientemente se viralizó por que las menores contaron cómo es tener una matriarca hispana.

Niñas estadounidenses cuentan cómo es tener una mamá latina: video viral

Las parejas o familias interculturales encantan las redes sociales. La familia Swearingin es la más reciente en cautivar en demostrarlo. El pasado 23 de enero, colgaron en su cuenta de TikTok un video en el que sus tres hijas explican todo lo que pasan por tener una “mamá hispana” (guatemalteca).

Cada una de las menores se presenta frente a la cámara diciendo “ mi mamá es hispana y”, seguido de una de sus tantas experiencias, como “ahora conozco el poder de la chancla”, “cuando me empiezo a sentir mal, saca esto (un Vicks VapoRub)” o “no me puedo quejar de nada porque empieza a decirme lo difícil que fue para ella llegar a Estados Unidos sin saber sin inglés y sin papeles”.

La lista sigue con situaciones como “no puedo ir a pijamadas porque ‘uno nunca sabe’”, “cuando me llama por mi nombre completo, sé que está enojada”, “ cuando le digo que tengo hambre, me dice ‘puedes comer una tortilla con sal’” y “cuando habla, pienso que está enojada porque suena como si estuviera gritando”.



Lo cierto es que esta no es la primera vez que la familia Swearingin se refiere con humor a las diferencias culturales dentro del clan. A principios de enero, ya habían publicado un video comentando que, “la gente cree que mi mamá es mi madrastra o me adoptó”, “pone bolsas en el bote de basura”, “tengo que escucharla cantar Bad Bunny”, entre otras.



Más allá de estas bromas, las hijas parecen estar más que orgullosas de llamarse latinas, pues, con el mismo humorístico, le han hecho frente a quienes les dicen que “solo son gringas”.

TikTok reacciona al video de cómo es tener una mamá latina



El video en el que las niñas Swearingin contaban todo lo que viven por tener una madre hispana rápidamente se hizo viral, alcanzando 2.3 millones de vistas, 150 mil ‘likes’ y miles de comentarios en tan solo unos días.

La respuesta por parte de otros internautas fue mayoritariamente positiva y muchos coincidieron en que la ‘chancla’ puede ser terrorífica:

“La chancla de mi madre es el primer dron que yo conocí”, “La mamá hispana nunca falla con la chancla”, “Todos le tenemos miedo a la chancla de mamá”.



Otros usuaurios mencionaron otras cosas que caracterizan a las mamás latinas y no mencionaron:

“Les faltó ‘mi madre es latina y dice ‘aquí nada de hello o good afternoon, aquí me hablas en español”, “Faltó que si puedes comida en la calle te dice que hay sopa en la casa”, “Faltó la de ‘me debes la vida’ o ‘porque lo digo yo y punto’”, “Te faltó la de ‘yo te voy a dar razones para llorar’” o “Faltó cuando preguntas qué hay para comer y te contestan ‘come y cállate’”.



Por último, no faltaron quienes felicitaron a la mamá hispana por su labor:

“Las madres hispanas nunca se equivocan”, “Si su mami es hispana, crecerán con muchos valores”, “Una super madre la que tienes”.



Si tú tienes o tuviste una mamá latina, ¿viviste algo parecido a las niñas de la familia Swearingin? Cuéntanos en los comentarios.