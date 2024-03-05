Mujer crea una lotería con las reacciones de su novio al ver un partido de futbol y se vuelve viral

Video ¿Los adultos no deben vestirse o comportarse como los jóvenes? Videos de TikTok causaron un debate

El futbol es uno de los deportes favoritos de los latinos, quienes no dudan en expresar su fanatismo por su equipo favorito. Una chica en TikTok mostró las reacciones de su novio al ver un partido de Las Chivas de Guadalajara (equipo mexicano) y las convirtió en un divertido juego de lotería (similar al bingo).

La usuaria de TikTok Carla Cejudo ha repetido la dinámica de la lotería en varias ocasiones Imagen TikTok @carlacejudo7

Mujer crea lotería con las reacciones de su novio al ver un partido de futbol

La usuaria Carla Cejudo compartió en su cuenta de TikTok un video en el que su novio lleva puesta la playera del equipo de las Chivas del Guadalajara, así como su gorra, listo para ver el partido en su casa.

Mientras tanto, Carla armó una lotería en una libreta e incluyó las diferentes reacciones de su pareja al ver el juego: desde algunas frases que utiliza, como insultos o halagos, hasta sus emociones, gestos e incluso lo que come. Mientras transcurre el encuentor, la joven va tachando las reacciones de su novio.

Los internautas quedaron encantados con esta idea y no dudaron en darle su opinión sobre la dinámica que tiene con su pareja durante los partidos de futbol.

“Jajaja, hasta se emociona”, “Lo malo es que son Las Chivas, casi nunca vas a tachar el cuadro de gol", “Eso es amor”, “Amé que incluíste 'pinch3 Vitinho'”, “Chiva hermano” y “Yo quiero que alguien me conozca así”, fueron algunos de los comentarios.

Mujer armó otra trivia con las reacciones de su novio y amigos en un partido de futbol

Para el partido de Chivas VS Pumas, Carla hizo otra trivia, pero en esta ocasión incluyó a Mike y Carlos, los amigos de su pareja, quienes también disfrutaron del juego.

La joven agregó otras casillas como "Empieza a cantar", "¡Pégale!", "Abre una cerveza", "¿Será que apuesto?", "Aplauden" y "¡Esoooo!".