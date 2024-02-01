Joven quiso sorprender a su madre tras 5 años de no verla… ¡Y ella no lo reconoce!

Video Estos latinos regresaron a casa luego de muchos años: el reencuentro con su familia te hará llorar

Hay familias que, por distintos motivos, tienen que separarse. Gracias a las redes sociales, ese desplazamiento puede sentirse menor, ya que puedes estar en contacto desde cualquier parte del mundo, pero recientemente una madre se volvió viral al no reconocer a su hijo después de 5 años sin verlo.

Joven regresaa su natal Perú tras vivir 5 años en Europa, ¡y no lo reconoció su madre! Imagen TikTok @scottbenitesb

Madre peruana no reconoce a su hijo tras años de no verlo

PUBLICIDAD

La cuenta de Instagram @venezolanosenchile2.0, que busca ayudar a los venezolanos que salieron del país para instalarse en Chile, compartió un video en el que una familia está reunida en un restaurante.

El clip, grabado por una de las personas que se encontraba en la mesa, muestra a una madre peruana esperando su comida. La señora recibe su platillo y le agradece al mesero, quien usa cubrebocas y una gorra negra, se queda a su lado, esperando su reacción.

El joven toca en el hombro al señor, pero no graban su reacción, pero al hacer lo mismo con la señora, ella se muestra claramente incómoda. Es en ese momento que el joven se retira todas las cosas de la cara y le da una gran sonrisa, pero su madre sigue sin reconocerlo, incluso se aleja cuando intenta abrazarla.



Le bastaron unos segundos para reconocer a su hijo y de inmediato lo abraza, además de romper en llanto, ya que tenía 5 años sin verlo.

El clip alcanzó más de 8 millones de reproducciones, además de cientos de comentarios de internautas que bromearon con la situación.

“Definitivamente es el hijo de en medio”, “Entonces no era necesario el cubrebocas y la gorra”, “Esa señora bien disociada prensando por qué la acosaba el mesero” y “Yo digo, ¿no tenían videollamadas? ¿Se fue a la guerra?”; fueron algunos de los textos.

Joven que no fue reconocido por su madre cuenta la versión de la historia

Después de que se volvió viral el video, el mismo joven que no fue reconocido por su madre reaccionó a la publicación, afirmando que no es que su progenitora no lo quisiera o no le prestara atención, es que había cambiado mucho desde que dejó su natal Perú.

El pasado 22 de enero, Scott Benites usó su cuenta de TikTok para compartir que desde hace 5 años se había ido a vivir a Europa, pasando por Italia y España, por lo que este 2024 volvió a Perú y decidió sorprender a su madre, quien no podía creer lo mucho que había cambiado.

“Mi querida madre, jamás pensó que iría a verla”; escribió junto a su video.



Para demostrar que tenía razón, a través de Instagram, el joven compartió fotografías de cómo lucía en 2019, haciendo evidente el cambio físico que atravesó.



No olvides compartir tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.