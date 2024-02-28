Francés revela que se tuvo que cambiar el nombre por culpa de los latinos: esta fue la razón

Video Los extranjeros no pueden creer cómo es México: los shocks culturales que más los impactaron

Francés reveló en TikTok que tuvo que cambiar su nombre porque los latinos no lo pronunciaban bien o lo llamaban de otra forma: anunció cómo se llamará ahora y su historia se volvió viral.

Joven francés 'culpa' a los latinos de tener que cambiar su nombre

A través de la cuenta de TikTok romaindefrancia, el joven, nacido en Francia, compartió la drástica decisión que había tomado ante la constante confusión que causa entre sus conocidos latinos la pronunciación de su nombre.

"Por culpa de los latinos tuve que cambiar mi nombre. Ya saben, soy de Francia, entonces tengo un nombre francés, pero el francés es una lengua… un idioma especial y no todos lo pueden pronunciar", comenzó su anuncio.



El joven explicó las razones de la confusión entre los latinos, quienes en más de una ocasión han optado por llamarlo con un sobrenombre, situación por la que puso en marcha el plan de cambiar su nombre.

"Hay sonidos que no puedes pronunciar cuando no hablas francés, como la 'r' o los sonidos nasales y por mala suerte mi nombre tiene los dos: me llamo Romain. Así que cada vez que tengo que presentarme, no entienden mi nombre, me hacen repetirlo tres o cuatro veces y dicen, 'bueno, te voy a llamar wey, te voy a llamar boludo'", contó.



En su breve relato también dejó claro que la tropicalización de su nombre tampoco lo convence.

"Y no es mi nombre, no me reconozco cunado me llamas Román porque me llamo Romain, que es diferente”, sentenció.

¿Qué nombre eligió?

El joven finalizó la grabación pidiendo seguidores y revelando que para su nuevo nombre había elegido algo más latino.

“Entonces pensé en otro nombre, un nombre muy latino que todos pueden pronunciar y por eso me voy a llamar Carlos García, ese es mi nuevo nombre y todos ya empezaron a llamarme así, entonces la próxima vez que me veas dime Carlos", pidió.

A una semana de la publicación, el video suma más de un millón de producciones y una ola de comentarios en los que, a través del humor del mexicano, salieron a relucir varias dudas sobre la elección del nuevo nombre y muchos más decidieron poner las opciones sobre cómo lo llamarían.