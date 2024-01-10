Hermanas aún buscan a su trilliza perdida tras 46 años: su historia conmovió a TikTok

Video Hermanos que se pelean y a los 5 minutos se reconcilian: presumieron su relación en TikTok

Un par de mujeres usaron TikTok para compartir la historia de su hermana trilliza perdida: su relato se hizo viral y tiene a miles de usuarios dispuestos a ayudarles, así como pendientes de su desenlace. Te contamos.

Hermanas buscan a trilliza perdida: su historia se hizo viral

Las redes sociales nos han regalado todo tipo de historias familiares. Las últimas en ganarse la atención de miles de internautas con una del estilo son Adriana y Lilia Hernández. Ellas son hermanas, originarias de Pachuca, Hidalgo (estado al centro de México) que han pasado toda su vida con un misterio sin resolver: no saben dónde está su trilliza.

Según aseguraron en un video de TikTok publicado el 8 de enero pasado, en el vientre de su mamá había una tercera hermana, a quien, “por caprichos del destino”, nunca han conocido.

Tras su nacimiento, su trilliza perdida “estuvo un mes en la incubadora”, tras lo cual, “en el hospital la dieron por muerta”. Solo que los padres de las entonces bebés encontraron una inconsistencia: “Nunca les entregaron su cuerpecito”, es decir, ellos no comprobaron de primera mano que la pequeña hubiera fallecido.

Por si eso fuera poco, se encontraron con múltiples obstáculos al buscar más información sobre la criatura: “¡Hasta los amenazaron con quitarles todos sus hijos si seguían reclamando”, según les contaron sus progenitores. Por ese motivo, ellos “se rindieron después de meses”.

A pesar de que ya no se enfrentaron con la autoridades, la familia de Adriana y Lilia mantuvo vivo el recuerdo de su integrante perdida y en ellas “creció la ilusión de conocerla” algún día.

Adriana fue quien dio a conocer su historia en TikTok el pasado 8 de enero, con un video con el que esperaba que más personas la conocieran y pudieran ayudarle dar con su hermana perdida.

TikTok reacciona a las hermanas que buscan a su trilliza perdida

Si bien esta no es la primera vez que Adriana pide ayuda en dicha red social para encontrar a su hermana, su más reciente clip alcanzó más de 7.5 millones de reproducciones y llegó a las pantallas de miles de personas.

A través de la sección de comentarios, llegaron algunas pistas sobre la trilliza faltante:

“Se parecen mucho a la dueña de Euny Ropa Plus, así se llama en Facebook”, “Tengo una conocida que es como su copia y por la edad coincide”, “Si no fuera porque son más blanquitas, diría que acá donde vivo hay una igualita a ustedes”, “Se parece a Carlita Familia (una influencer)” o “Se parecen demasiado a una tía de mi esposa, también es de Pachuca” fueron algunos de los indicios que les dieron.



Además, miles de personas les externaron sus buenos deseos en su búsqueda.

Más de un usuario de TikTok señaló que la historia de la trilliza perdida parecía de ficción, como la telenovela ‘Lazos de amor’ o la serie ‘Tríada’.

Otros tantos, convencidos de que las hermanas encontrarán a quien les hace falta, pidieron que compartan el desenlace de la historia cuando den con su paradero.



