Chicas se reencuentran con su papá tras más de 20 años sin verlo: video hizo llorar a Internet

Cada vez es más común que los internautas compartan las historias de cómo se mantuvieron lejos por años de sus familiares por diversas circunstancias y el caso de un par de hermanas llegó para conmover a las redes sociales.

Todo comenzó cuando la usuaria Yuyo Awad (@yuyoawad) publicó un video el pasado 31 de julio confesando que emprendió un viaje a Líbano junto a su hermana para ver a su papá, quien estuvo ausente en sus vidas por décadas.

En video, padre e hijas se reencuentran después de 21 años separados

"21 años sin ver a mi papá. Él vive en Líbano y se due cuando yo tenía 4 años por causas de fuerza mayor y nunca había podido verlo, entonces mi hermana y yo decidimos emprender un viaje a Líbano, estamos en el aeropuerto, en 2 horas pasa mi papá por nosotras", fueron las palabras que dijo en el clip.



También aseguró que no sabía cómo se sentía emocionalmente al respecto, puesto que había pasado mucho tiempo lejos de su papá.

Si bien por años se hablaron únicamente un par de veces, con el tiempo esto cambió y la relación a distancia creció más a tal punto que tanto ella como su hermana, tuvieron los ánimos de verlo.



Este primer video obtuvo más de 2 millones de vistas y en los comentarios, las personas le pidieron que grabara la reacción de su papá al verlas después de 21años.

"21 años sin verlas y dos horas de esperarlo en el aeropuerto … me estruja el corazón, deseo que todo salga como desean", "Necesito la segunda parte de esto", "No me puedo ni imaginar cómo está tu corazón y tu cabeza en esa espera. Ojalá todo vaya bien", "No soy tú pero incluso estoy emocionada por ustedes no olvides subir el reencuentro", "Espero que les vaya muy bien …es su padre ..deja que tu corazón hablé …millones de bendiciones" y "Espero que sea un reencuentro maravilloso, ya quiero verlo", fueron algunos de ellos.



Fue así que cumpliendo las peticiones publicó en un segundo video reveló que vio a su padre en el estacionamiento del aeropuerto y él inmediatamente abrazó a su hermana debido a que a la tiktoker no la reconoció.

No obstante al ver su error, el señor no dudó en abrazarla también de una manera muy cariñosa y ella sin pensarlo también lo hizo demostrando que su cariño jamás se desvaneció.

De hecho en todo el trayecto en auto que tomaron para llegar a casa de su papá, él no dejó de tomar su mano y darle pequeños besos.

@yuyoawad Poder alcanzar a mi papa despues de 21 años fue algo que le habia pedido a tanto a Dios 🥹❤️ y ese momento llego. TE AMO PAPÁ solo yo se porque estuvimos separados tanto tiempo #fyp #fypシ #reencuentro #mexico #parati #viral ♬ originalljud - Wallerstedt



Como era de esperarse, el clip provocó lágrimas en muchos usuarios, debido a que el encuentro resultó sumamente especial.

¿Tú ya conocías este video viral?

