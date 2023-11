Quinceañera baila con su mamá en su fiesta y divide opiniones: creen que la opacó

Una quinceañera se volvió viral en redes sociales desde mediados del mes de noviembre debido a un baile sorpresa que hizo con su madre durante su fiesta.

Los XV años se llevaron a cabo en el condado de Mesa, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos en el salón de eventos D'venue reception hall.

¿Cómo fue el baile de la quinceañera con su mamá que dividió opiniones en redes sociales?

Además de bailar con sus chambelanes, la quinceañera sorprendió a sus invitados cuando llamó a su madre a la pista, quien apareció vestida igual a la chica: con mini vestido verde con muchos flecos y tennis blancos.

Ambas bailaron rítmicas canciones como: 'Magdalenha', 'El baile del beeper', 'No le pegue a la negra' y 'Colegiala', demostraron sus mejores pasos de baile juntas y separadas en la pista, tomándose de las manos en ocasiones y terminando con la chica cayendo en hacia atrás, siendo sostenida por su madre.



El baile fue una grata sorpresa para todos los asistentes, quienes aplaudieron tanto a la madre como a la hija.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al video de la quinceañera bailando con su madre?

Los internautas se dividieron en opiniones, pues aunque creyeron que fue una grata sorpresa, también criticaron un poco el outfit de la mamá e incluso aseguraron que 'opacó' a su hija.

"Qué mejor que compartir ese momento con la mujer que te dio la vida", "Creo que la mamá no tuvo quince", "Quiero ser esa mamá con mi hija", "Me encantó", "La señora se quiso lucir más que la quinceañera", "La quinceañera debía ser la protagonista", "Qué pena que se robó el show la mamá", "Como que la mamá no iba ahí y menos vestida igual", "Qué ridiculés de señora", "Se pasó la señora", "No era la fiesta de la mamá", "Las clases de zumba al 100", comentaron algunos.



Este y otro video de dicho evento fueron compartidos por la cuenta de TikTok @dvenuereceptionhall, obteniendo más de 1.3 millones de comentarios y 23.5 millones de reproducciones.



El clip ha sido replicado en dicha red social por varias cuentas.