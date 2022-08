Chambelán se hace viral al robarle protagonismo a quinceañera y hasta va a salir en televisión

En Internet hay historias que demuestran que casi todo es válido en una fiesta, desde casarse disfrazados de Fiona y Shrek hasta robar las miradas durante el baile de una quinceañera.

Chambelán opaca a quinceañera durante fiesta

En unos XV años que se realizaron en Guanajuato, México, el chambelán se hizo famoso en redes sociales por los pasos de baile que hizo al lado de la festejada y el resto de sus compañeros, quienes se movían al ritmo de la canción 'Tití me preguntó' de Bad Bunny.

La coreografía se compartió el pasado 1 de agosto de 2022 en una cuenta de Facebook llamada El rincón del pelana. En la descripción del video, el administrador del perfil escribió una frase donde le pedía a alguien que le dijera al de verde (en referencia al color de la playera del bailarín) que la quinceañera se encontraba en el centro de la pista.

A continuación puedes ver el video:

Alguien dígale al de verde que la quinceañera es la de en medio😂 Posted by El rincón del pelana on Monday, August 1, 2022



El clip de Facebook consiguió 15 mil reproducciones, 745 mil reacciones y 51 mil comentarios. En esta última sección se encuentran los mensajes de apoyo que recibió el chambelán e incluso reconocieron su talento.

“Es así como se debe bailar para que se pueda apreciar una buena coreografía. No es culpa de él”, “Baila mucho mejor que la quinceañera y los demás chambelanes. Se nota que su pasión es el baile”, “¡cómo baila este chico! Definitivamente se robó el show, me encanto su ritmo” y “Ese chambelán sí ama su trabajo. Es más pásenlo en medio y quiten a la niña que no quiere bailar”.

Después de su éxito en los XV años, lo invitaron a la televisión

Originalmente el video fue compartido en la cuenta de TikTok llamada Shulos Dance Academy, nombre del estudio de danza donde contrataron a los chambelanes de la fiesta. Una semana después del evento, apareció el bailarín Rubén González, quien respondió a los comentarios de sus seguidores que le compartieron la noticia de que era viral en Facebook.



El joven no se mostró sorprendido porque cinco días después del evento lo invitaron a un programa de la televisión local de Guanajuato. Asimismo, dijo que estaba nervioso por su participación porque no estaría acompañado de los demás chambelanes.