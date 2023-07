Mujer hace que invitados a su boda se aprendan baile de regalo para su esposo: así reaccionó él

Si algo nos enseña TikTok diario es que las bodas son eventos donde puede pasar de todo, desde ver a perritos" robándose" el velo hasta a un mesero ganarse el ramo de la novia.

Los momentos que suelen volverse virales en las redes son aquellos detalles románticos que hay en estas celebraciones y al parecer una chica tuvo el regalo más impactante para su ahora esposo, te contamos.

Mujer organiza sorpresa para su esposo en su boda: amigos y familiares bailaron 'Dancing Queen'

Alejandra Berort, es una joven que decidió exponer la mágica experiencia que vivió en la boda de su amiga Diana, pues ella se esmeró para prepararle una sorpresa a su marido.

En un clip publicado el pasado el 3 de junio dentro de su cuenta @aleberort, explicó que su "bff" hizo que 30 invitados a la celebración se aprendieran una coreografía para bailarla en el centro de la pista especialmente para su esposo llamado Ángel.

Ella y otras personas no dudaron en ayudarla y practicaron para el momento. Fue así, que durante un momento de la fiesta sentaron al novio en una silla para que apreciara la sorpresa y si bien en un momento se veía confundido porque no sabía qué estaba pasando su expresión cambió al ver a las personas, incluía a la novia, bailar al ritmo de 'Dancing Queen' composición de ABBA.



Todas las mujeres y hombre que participaron se coordinaron para realizar los pasos disco y, pese a que el clip solo mostró una pequeña parte de todo el baile, fue suficiente para hacerlo viral con más de 11 millones de vistas.

Resultó quedar tan bien que el novio no pudo dejar de sonreír y moverse al ritmo de la música, lo cual significó que le encantó su sorpresa.

La coreografía se hizo viral gracias a un video de TikTok y así reaccionó Internet

En TikTok los usuarios expresaron que les gustaría tener una boda con una sorpresa similar o que sean invitados a aprenderse una coreografía, ya que es una actividad poco común y muy divertida.

"Si no tengo una boda así no quiero nada entonces", "Me urge que me inviten a aprenderme una coreo para bailarla en una boda", "Qué padre, si yo fuera el esposo me hubiera levantado a bailar también tremendo temazo", "Bailaron fenomenal", "¿Pero ya vieron que también están los hombres bailando?, ¡qué hermosa vibra! Muchas felicidades" y "Hermosa canción yo también quiero esto en mi boda", fue la manera en que se expresaron los internautas.



En un segundo video publicado en la cuenta @albertoje0, se explicó que la novia se dio a la tarea de enseñarles a los invitados la coreografía a cada uno por separado días antes y allí también se mostró el baile completo donde al final, los recién casados terminaron de bailar 'Dancing Queen' en medio de una lluvia de confeti.



¿Ya habías visto este TikTok viral? dinos en los comentarios.

No olvides ver también: