Mujer se arrepiente de haber sido mamá y aconseja no tener hijos: “Me dan ganas de arrancarme el pelo”

La mujer dijo sentirse cansada y deprimida tras la maternidad; además, aseguró que tener hijos es un lujo que no todos se pueden dar.

Por:
Paulina Flores.
Mujer confiesa que se arrepiente de ser mamá y aconseja a sus seguidores no tener hijos, dice sentirse cansada y deprimida: su viral video divide en opiniones a internautas.

Mujer aconseja en TikTok que no tengan hijos

Desde hace un tiempo que se trabaja en quitarle a la maternidad años de mitos, estereotipos y prejuicios, dando paso a nuevas generaciones de mamás más libres no solo en la forma en la que crían sino en la manera en la que expresan los matices con los que se vive esta faceta.

Es por esto que cada vez es más común ver en redes sociales testimonios de mujeres hablando abiertamente sobre el amor que le tienen a su hijo y el odio que sienten por la maternidad.

Y es que, en una era en la que romantizar la maternidad quedó atrás, cobra relevancia la sincera confesión de una madre que aconseja no tener hijos pues dice, “no tenerlos también es un acto de amor”.

A través de la cuenta de TikTok soyandrea_ayala11, la mujer dice sentirse cansada y con una depresión “berraca” que la han hecho cuestionarse las razones por las que tomó la decisión de tener hijos.

"No tengan hijos, mírenme la cara, estoy cansada; esta semana he llorado como 30 o 40 veces, he tenido una depresión berraca. A veces me pregunto por qué quise tener hijos, es un acto de amor no tenerlos, dejarlos ir, o simplemente no tenerlos. Tener hijos va más allá, vocación. Parce amo a mi hija, por mi hija doy la vida si es posible, no les miento, pero creo que me hubiera gustado que la vida de mi hija hubiera sido un poco mejor”, expresó.


Andrea reconoció que la frustración que siente tras las múltiples tareas que realiza al día, más la crianza, la ha desquitado con su hija, reflexionando sobre los gastos que también implica y exponiendo que la maternidad es un lujo que los de clase media y baja “no nos podemos dar”.

"Yo no soy clasista, no soy de clase alta, pero en serio he visto tantas muchachas en la calle en un estado tan deplorable y con hijos, embarazadas, yo digo los niños vienen a padecer y uno a veces se descarga y ellos no tienen la culpa. Estamos en una época donde tener hijos no es rentable, más si usted no tiene plata, un buen trabajo, si usted no tiene paz, inteligencia emocional, no los tenga”, pidió.


La mujer reiteró el amor que siente por su hija; sin embargo, dijo, no puede ignorar la crisis por la que atraviesa mostrando empatía por las mamás que pasan por lo mismo y condenado las críticas que muchas de ellas reciben.

"Tampoco tengo plata para pagar psicólogo, la salud mental en este país no es prioridad. Yo creo que lo entiende más a uno un perrito o un gatito que un psicólogo, así que es mejor no pagar terapia si no tienen plata. ¡No tengas hijos!”, finalizó.
Tiktok reacciona al consejo de una mamá de no tener hijos

Las palabras de la mujer desataron polémica y es que los usuarios de TikTok se dividieron en opiniones que van desde las que han disfrutado la maternidad hasta con tres hijos, a las que tomaron la decisión de no ser mamás y de las que lo son, pero también aconsejan no tener hijos.

“Imagínate que en un futuro escuchen eso de su mamá...”; “¿Cómo hacen para vivir sin estar preocupadas que algo malo les vaya a pasar? A mí ese sentimiento, de solo imaginarlo, no me permite tener hijos”; “En un mundo lleno de apariencias es muy valiente que te expreses genuinamente, ánimo bonita”; “Sí es complicado, pero, bueno, en mi caso, tengo 3 y es lo mejor; amo atender mi casa, amo cocinarles, amo mi vida como madre así con todo lo duro que es me ha encantado ser mamá”; “Aunque suene muy feo no es decir ‘no tengan hijos’ más bien, si van a tener hijos PLANÉENLOS”, son algunos de los comentarios.
