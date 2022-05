Modelo indígena sufrió bullying por su aspecto, ahora triunfa con Gucci en las pasarelas

Resulta extraño leer que cada vez más modelos pasan de sufrir bullying por su aspecto a conquistar el mundo de la moda gracias a su estilo y personalidad únicas.

Uno de ellos es Eduardo Domínguez Fonseca; tan sólo tiene 18 años y ya ha trabajado con prestigiosas marcas como Louis Vuitton o Gucci.

Fue descubierto a los 14 años por el fotógrafo Dorian Ulises López Macías durante la realización del proyecto ‘La verdadera belleza mexicana’ y desde entonces no ha parado de brillar en las pasarelas internacionales.

Eduardo Domínguez, mejor conocido como Mr. Zero, enfrentó bullying antes de ser modelo

Antes de hacerse famoso, el joven experimento discriminación y burlas por sus rasgos indígenas; esto debido a su herencia mazahua y otomí.

“El racismo duele, incomoda, finalmente me di cuenta de que la gente que discrimina no puede ver esa belleza que hay en ti. Pero no puedes tomarlos en serio, debes seguir y tener la esperanza de que un día puede cambiar su mentalidad”, contó a ‘TecReview’ (2022).



Hoy en día su forma de vestir ha sido alabada por la industria de la moda; incluso su estilo tiene nombre propio: ‘Zero’ (que se basa en usar o combinar prendas sin reglas excepto una, sentirse cómodo).

El modelo otomí Eduardo Domínguez fue descubierto en un evento de trap

Con 14 años, Mr. Zero acudió a un evento de trap y fue entonces que su estilo único atrajo la atención del fotógrafo profesional Dorian Ulises López, quien de inmediato le dio una tarjeta con sus datos de contacto para realizarle una sesión fotográfica.

Claro que antes de aceptar investigó junto a su mamá y una abogada sobre la veracidad de la información, al comprobar que era cierto aceptó.

Sus fotografías fueron todo un éxito y al poco tiempo firmó un contrato con la agencia In The Park Management. Su primera gran pasarela fue en el Mercedes Benz Fashion Week a los 15 años de edad.

Su incursión al mundo de la moda ayudó a Eduardo Domínguez a reconocer su propia belleza, pues antes nunca nadie le había dicho que era “hermoso” y mucho menos lo incentivaron a perseguir una carrera como modelo.

Ahora recibe halagos de todos lados, de los maquillistas que lo preparan, de los fotógrafos con los que trabaja y hasta en redes sociales.

Finalmente, Eduardo Domínguez no sólo lucha contra la discriminación y los estereotipos modelando, también lo hace con la música que compone.