Hombre ‘más bello de Italia’ deja el modelaje a los 21 años para convertirse en sacerdote: así luce

Así como Daddy Yankee anunció hace unos días que se retiraba de la música para dedicarse por completo a la religión, otro joven modelo se ha hecho viral por tomar la misma decisión.

El ‘hombre más bello’ de Italia deja las pasarelas para ponerse la sotana

Edoardo Santini, quien fue proclamado como el ‘hombre más bello’ de Italia en 2019, decidió dejar las pasarelas y el mundo del modelaje para convertirse en sacerdote y dedicar su vida a Dios.

A través de su cuenta de Instagram, el joven, originario de un poblado cercano a Florencia, Italia, explicó que ha comenzado a asistir al seminario y espera que en un futuro pueda ser sacerdote.

“Dejo de lado el modelaje, la actuación, la danza, porque los sies conllevan inevitablemente los noes, aunque no lo abandono todo porque esos mundos forman parte de mí, pero los viviré y los popondré en contextos diferentes”, expresó.



El exmodelo, de 21 años, compartió que ya se presentó ante el obispo y comenzó a estudiar teología, además de servir a dos parroquias de la diócesis florentina.

En su publicación, Edoardo muestra en un video diversas imágenes del antes y después de tomar esta decisión, imágenes en las que aparece modelando que ahora acompaña con citas bíblicas, explicando también cómo surgió su vocación religiosa.

“Cuando tenía 21 años, mi padre tomó la decisión de casarse con mi madre porque se había quedado embarazada. Mi madre se convirtió en madre a los 21 años y yo me encuentro en camino a convertirme, si quiere Dios, en sacerdote.

“A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de conocer a jóvenes que, al mostrarme lo que significa ser Iglesia, me han dado fuerzas para indagar en esta cuestión que arrastró desde niño, pero en la que diversos miedos me impedían profundizar”, precisó.

Exmodelo comparte que ya convivió con dos sacerdotes y esa experiencia lo convenció de seguir su vocación religiosa

Edoardo compartió en la misma publicación que ya tuvo la oportunidad de convivir con dos sacerdotes, lo que le dio la confianza y la certeza del camino que quiere seguir.

“Fue la experiencia más bonita de mi vida, una experiencia que me permitió conocer a hermanos y día a día me bajó de arriba esa respuesta que estaba esperando. Al final del año, fue natural que solicitara al obispo entrar entrar en el año preparatorio antes del seminario”, expresó.



Aunque el joven está decidido a seguir en el camino religioso, aún no sabe si podrá ser sacerdote, ya que aún le faltan muchos años de estudio, además de que le permitirá analizar si realmente es su vocación.

“Estoy aquí para descubrirlo” expresó.



