De sufrir bullying a ser ángel de Victoria Secret: conoce a Winnie, la modelo con vitiligo

El mundo del modelaje es uno de los más competitivos hoy en día y pocos, son los que logran alcanzar el triunfo como figuras reconocidas dentro del medio.

Los estándares de belleza que habían sido impuestos hace años comenzaron a cambiar en la última década y, gracias a ello, se integran cada vez más modelos con condiciones únicas, como por ejemplo Winnie Harlow.

La historia de Winnie Harlow

La joven modelo de 27 años originaria de Canadá, pero con raíces jamaiquinas, padece de vitiligo, una enfermedad de la piel en la cual hay una pérdida del color en algunas zonas de la piel.

Esto se refleja con la aparición de parches blancos desiguales y, hoy en día, los médicos desconocen aún por qué se presenta en algunos seres humanos dicha afección.

Winnie ha hablado de su condición en diversas ocasiones y, de hecho, en su adolescencia sufrió tanto bullying que terminó por abandonar la escuela y ser educada en casa, lo cual terminó por ayudarla a aceptarse a sí misma.

"El acoso era tan malo que me vi obligado a abandonar los estudios y ser educado en casa. Fue posiblemente lo mejor que me pudo haber pasado, porque encontré un sentido rejuvenecido de mí misma. Aprendí a amar quien soy a pesar de lo que cualquiera diría sobre mí. Esto me dio el coraje para realmente hacer frente a cualquier persona u obstáculo en mi vida".

Sus inicios en el modelaje

Winnie Harlow no pensó en su niñez que se dedicaría al modelaje. Su pasión comenzó a florecer gracias a su amiga y periodista Shannon Boodram, quien la alentó a dedicarse a posar ante la cámara debido a que consideraba que tenía un talento innato.

Ella misma se percató que si lo lograba, haría un cambio enorme en la industria, pues jamás se había visto a una mujer con vitiligo en una pasarela de alta costura.

La supermodelo inició posteando sus fotografías en redes sociales y en una entrevista para 'People', mencionó que recibió mucho apoyo, lo cual la alentaba a seguir.

"Al crecer, nunca vi a nadie como yo en la televisión, las vallas publicitarias o las pasarelas", dice. "Sentí que era la única persona en el mundo como yo", fue la declaración que hizo al medio en 2021.



Winnie comenzó a llamar la atención en 2014 al ser seleccionada para participar en el 'reality show' más importante de Estados Unidos sobre modelaje: 'America's Next Top Model'.

Aunque no ganó, estuvo en las rondas finales gracias a su originalidad y estilo, desde entonces todo cambió para ella.

Tras el final de la competencia, diferentes diseñadores comenzaron a buscarla para que participara en sus pasarelas y así fue escalando hasta que logró modelar para marcas de alta costura como Michael Kors y aparecer en las portadas de revistas como Vogue, Elle y Harper's Bazaar.



En 2018, Winnie hizo historia en el modelaje tras convertirse en la primera mujer con vitiligo en ser nombrada como un ángel de la pasarela de Victoria Secret, uno de los honores más grandes para muchas modelos.

Hoy en día es una de las famosas de la industria mejor pagadas y también incursionó como empresaria, dado que lanzó su propia marca para productos de cuidado para la piel.