8 lecciones de vida que aprendimos de las novelas: para ser villana, hay que tener estilo

En ocasiones, el trato que has recibido de otros es tan malo que simplemente tienes que ‘cobrárselos’. Es decir, tomar acción en tus propias manos. ‘María la del barrio’ lo hizo, ‘Betty la fea’ también y ‘Fernanda’ de ‘La desalmada’ no se quedó atrás… los ejemplos de personajes que cobran venganza en las telenovelas son tantos que ya no sabemos si se suponía que nos enseñaran lo que no se debía hacer.