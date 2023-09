Frases de villanas de telenovelas que me representan: ‘Rubí’ y yo somos una misma

“No te lo voy a negar, eres muy guapo, me encantas, pero ya no me interesa seguirme divirtiendo contigo” es el diálogo completo de ‘Ana Leticia’ (de ‘Tres veces Ana’) a ‘Ramiro’. Y hay ocasiones en las que estas palabras son las únicas que parecen adecuadas para terminar una relación romántica casual.