Las villanas más icónicas de las telenovelas: de Teresa a Bárbara Greco

Teresa en la telenovela ‘Teresa’

En la década de los 80 Salma Hayek inició su carrera actoral y pronto encabezó el elenco de la telenovela ‘Teresa’, la cual llegó a la pantalla chica en 1989. En ella interpretó a una joven inteligente y bella que odia su posición social.





A lo largo de los 110 episodios de la producción de Lucy Orozco, Teresa, que perdió a su hermana por las carencias de su familia, hace todo lo posible para entrar a un mundo lleno de lujos.

Cabe destacar que ‘Teresa’ tuvo cinco ‘remakes’, cada uno protagonizado por una celebridad diferente. Por ejemplo, en la telenovela de 2010, Angelique Boyer se convirtió en la joven ambiciosa.





Catalina Creel en la telenovela ‘Cuna de lobos’

Una de las antagonistas más populares de las telenovelas mexicanas es Catalina Creel, a quien personificó la actriz María Rubio en ‘Cuna de lobos’, la cual vio la luz en 1986. Los fans quizá recordarán el parche en el ojo de la mujer.





En el drama, dirigido por Carlos Téllez, Catalina Creel busca quedarse con la fortuna de su esposo, por lo que no teme en deshacerse de todos los que intenten detenerla.



Soraya Montenegro en la telenovela ‘María la del barrio’

En 1995 se estrenó ‘María la del barrio’, un drama estelarizado por Thalía en el que Itatí Cantoral se metió en el papel de Soraya Montenegro, quien es recordada por frases como “¿Qué haces besando a la lisiada?” o "Maldita marginal".

En una entrevista con ‘El minuto que cambió mi destino’ el 23 de marzo de 2021, Itatí Cantoral habló de su personaje en el melodrama que contó con la dirección de Beatriz Sheridan.

“Cuando llego al set, primero lo que hacen es me pintan el cabello de 400 colores, luego me lo cortan y entonces me lo cortan cortito y me lo ponen oscuro y fue ahora sí que el minuto que cambió mi destino, ese personaje”, destacó.

Paola Bracho en la telenovela ‘La usurpadora’

Protagonizada por Gabriela Spanic, la telenovela ‘La usurpadora’, que llegó a la pantalla en 1998, dejó ver las fechorías de Paola Bracho, gemela de Paulina Martínez, quien intercambia su identidad con su hermana.





Esta antagonista, que presumía un vestido de color rojo y el cabello corto, con frecuencia repetía la palabra “queriditos” y disfrutaba de aparentar una personalidad que no era la suya.



Bárbara Greco en la telenovela ‘Mañana es para siempre’

Si bien, Lucero se ha metido en el papel de la protagonista que debe luchar contra los villanos en dramas como 'Por ella soy Eva', también ha sido la villana. En ‘Mañana es para siempre’ tuvo el rol de la malvada Bárbara Greco.

La mujer, que oculta su verdadero nombre, tiene el objetivo de separar a Fernanda Elizalde (Silvia Navarro) y Eduardo Juárez (Fernando Colunga). Durante una plática en su canal de YouTube en 2021, Lucero contó algunos detalles de su papel.

"No es que Bárbara Greco tuviera cosas de Lucero, al contrario, era totalmente diferente a mí, pero sí utilizaba la sonrisa, cosas disfrazadas con algo que no se puede leer muy bien. Bárbara algo esconde, detrás de esa sonrisa dulce y de ser amable".

Cuéntanos, ¿recordabas a estas villanas de telenovela que complicaron la vida de los protagonistas? ¿Qué te pareció la actuación de estas famosas?