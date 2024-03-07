Mujer rompe con su novio y él le da un libro de autoayuda: Internet queda en shock y genera debate
¿Te imaginas que tu novio te regale un libro de autoayuda después de terminar con él? pues eso precisamente le pasó a la siguiente chica.
Los regalos son siempre bien recibidos, pero el que obtuvo una chica por parte de su expareja puso a pensar a todo Internet.
Mujer termina relación con su novio y él le da ¿un libro de autoayuda? historia se viraliza en TikTok
Se trata de Rachel, una joven que mantuvo una relación de 7 años con su pareja y reveló que a pesar de los buenos momentos, no estaba contenta, ya que con frecuencia se sentía insegura en la relación.
Ella acudió a TikTok el pasado 13 de enero para explicar, mediante un video, que no estableció límites claros desde el principio, por lo cual optó por finalizar la relación con su novio. De hecho, aseguró que "no habría durado más de seis meses con él si me hubiera amado a mí misma" y ahora, con una nueva perspectiva, buscaba empezar de cero.
Segura de sí misma, rompió con él y al aceptar su decisión, su ex le dio un regalo que la dejó en shock, así como a Internet también.
Según su video, Rachel recibió en una envoltura decorada con corazones rojos y rosas un libro de autoayuda titulado 'Enamórate de ti mismo', escrito por Ángel Gaudia. Por si fuera poco, estaba acompañado de una nota que su exnovio escribió y decía lo siguiente: "Sé que ya no me amas, ámate a ti mismo ahora".
Su material se hizo extremadamente viral, con más de 26 millones de vistas y 3.2 millones de 'me gusta'. Además, a raíz de lo sucedido, muchos le preguntaron a Rachel el motivo para terminar con su entonces pareja, a lo cual se limitó a expresar que las cosas no funcionaron.
Internet reacionó al regalo con puntos de vista diferentes
No pasó mucho tiempo para que la gente inundara la publicación de comentarios diversos que generaron un intenso debate sobre si el joven tuvo un buen gesto genuino o fue manipulador.
"Me está dando vibras de psicología inversa", "Todo el mundo diciendo que la manipulación, pero creo que es lindo", "Siento que fue genuino", "Qué idiota", "Yo me hubiera puesto a llorar", "Les juro que si me pasa esto yo le aviento el libro en la cara e coraje", "Te llamo insegura, realmente así refleja lo que quiso decir con su asqueroso regalo", "Creo que esto es lindo, ¿por qué todo el mundo loo por esto?" y "No debiste terminar con él", fueron algunos comentarios.
Incluso algunos le recomendaron repetidamente que quemara el libro y otros, que lo leyera para después guardarlo como un lindo recuerdo de su antigua relación, pero al final no aclaró que hizo con este curioso objeto.
¿Tú qué piensas sobre esta historia inusual? Dinos en los comentarios.