Estudio revela que las parejas que gastan más en sus bodas tienen más probabilidad de divorciarse

Video Así se siente estar recién casados: el trend de TikTok que te hará creer en el amor (y el matrimonio)

Las bodas son uno de los acontecimientos sociales más importantes, donde dos personas que se aman prometen estar juntas, aunque en ocasiones eso no se pueda cumplir.

Estudio revela que las personas que gastan más dinero en su boda tienen mayor probabilidad de separarse pronto Imagen The Grosby Group

¿Las parejas que gastan más dinero en su boda tienen una mayor probabilidad de divorciarse? Esto dice un estudio

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información de ‘Harper Bazaar UK’, los profesores de economía Andrew Francis-Tan y Hugo M Mialon analizaron las bodas y los matrimonios de más de 3 mil personas en Estados Unidos.

El estudio concluyó que aquellas personas que gastaron más en su boda se separaron pronto, comenzando desde el anillo de compromiso hasta el salón de fiestas, la música y otros detalles que podrían pasar desapercibidos.



Los profesores encontraron que si el anillo cuesta más de mil 500 libras esterlinas (mil 893 dólares), es más probable que se divorcien.

"Específicamente, en la muestra de hombres, gastar entre 2 mil y 4 mil dólares (34 mil 134 y 68 mil 268 pesos mexicanos) en un anillo de compromiso se asocia con un riesgo 1,3 veces mayor de divorcio en comparación con gastar entre 500 y 2 mil dólares (8 mil 533 y 34 mil 134 pesos)", afirman.



Pero eso no es todo. La encuesta demostró que aquellas bodas que costaron menos dinero son de las parejas que llevan matrimonios más exitosos.

Si la boda cuesta menos de mil dólares, se muestra una disminución significativa en la probabilidad de divorcio, en comparación con aquellas personas que gastaron más de 20 mil dólares (341 mil 343 pesos mexicanos), aumentando la probabilidad de 1,6 en la muestra de las mujeres.

¿Es mejor gastar más dinero en la Luna de Miel que en la boda?

La ‘Luna de Miel’ es otro evento importante, en el cual la pareja se toma unas vacaciones con el propósito de disfrutar el tiempo juntos y hacer cosas románticas.

Como se trata de un evento que únicamente involucra a la pareja, está asociado con un menor riesgo de divorcio, ya que le permite a los recién casados conocerse en otros ámbitos, por lo que vale la pena reducir el presupuesto en algunos elementos de la fiesta y destinarlo a unas vacaciones que nunca olvidarán.



Por supuesto se trata de una encuesta y no representa una verdad absoluta, así que no te asustes por las cifras que se muestran.