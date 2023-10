Fans de Will Smith lo apoyan luego de que Jada Pinkett revelara que llevan 7 años separados: "Es una villana"

Jada Pinkett Smith sorprendió a propios y extraños este miércoles 11 de octubre, luego de que declarara que ella y Will Smith estaban separados desde el 2016 en el avance de su próxima entrevista con Hoda Kotb en la 'NBC News' en horario estelar.

La actriz aseguró que a pesar de estar viviendo "vidas completamente separadas", aún no está divorciada, tras haber contraído nupcias con 'El príncipe del rap' desde 1997.

Esta noticia que "no estaban listos" para comunicar, desató la polémica debido a que nadie había notado nada sobre su separación, pues la expareja ha sabido guardar muy bien las apariencias.

¿Cómo reaccionó el Internet ante las declaraciones de Jada Pinkett de estar separada de Will Smith desde el 2016?

Los fans del actor hollywoodense enfurecieron y tundieron a Jada en redes sociales, donde expresaron su total descontento por sacar a la luz todo este tipo de 'secretos maritales' sin tomar en cuenta al también cantante y apoyaron, por supuesto, a su ídolo.

"Will no se lo merece", "Jada es una villana... Will necesita liberarse de su control mental", "Me siento tan mal por Will", "Esto no está bien, porque él no puede aceptar bien el rechazo", "¿Y Will lo sabe?", "Hermano, necesitas irte de ahí", "Amigo, date cuenta", "Rezando para que Will Smith por fin encuentre la felicidad", "Will Smith se enteró que está separado de Jada por Internet como el resto de nosotros", "Esta mujer siempre está del lado negativo", "¿Por fin Will se dará cuenta?", "Will despertando con esta noticia", "Es la millonésima vez que lastima a Will", ""¿Qué diablos han estado haciendo juntos? ¿A qué se debió la bofetada (a Chris Rock)?", "Jada Pinkett se está convirtiendo en la peor mujer de la historia", escribieron usuarios de la red social X (antes Twitter).

Por supuesto, también hubo memes al respecto, donde incluso los usuarios de la red social X (antes Twitter) recordaron la cachetada que le dio Will a Chris Rock y que dio tanto de qué hablar en los Premios Oscar 2022.

"Chris Rock al darse cuenta de que fue cachetada por ninguna razón" / "Yo contando todas las veces que Jada se despertó y eligió avergonzar a Will Smith"

"Will Smith después de arruinar su carrera por alguien que lo odia" / "Jada cuando sea que le pregunten si le gustaría alguna otra oportunidad para avergonzar a Will Smith"

"Will justo ahora enterándose se la noticia" / "Will en este momento"



Hasta el momento Will Smith no se ha pronunciado sobre las desafortunadas revelaciones de su exmujer, ni si sabía que las haría en horario estelar, ni ha reaccionado ante la viralización de esta noticia.