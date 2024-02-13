¿Mia Marín dejó a Alex y su relación poliamorosa porque se enamoró de su guardaespaldas? Así lo presentó en redes

Video Dani Flow causó polémica con su relación poliamorosa: presentó a su esposa y su novia en un show

Mia Marín contó el lado de su historia tras el anuncio de divorcio con Alex Marín luego de 12 años de un matrimonio que, con el tiempo, se convirtió en poliamoroso; la estrella de cine para adultos confesó que se enamoró de su guardaespaldas.

¿Por qué se divorciaron Mía Marín y Alex Marín, estrellas de cine para adultos?

Hace apenas unos días, entre lágrimas, Alex Marín hizo público el fin de su matrimonio poliamoroso con Mia Marín luego de una relación de 12 años, expresando cariño y conmoción ante el término de una vida personal y laboral juntos.

“Actualmente nos estamos divorciando, estamos en pláticas de divorcio y no pasa nada. Me siento triste, lloro algunas veces que veo cosas de ella, pues obvio fueron 12 años (juntos), tenemos historia. Sí duele porque estuve muchos años con Mia, le deseo lo mejor en su nueva etapa, que vaya súper bien; es una excelente mujer, siempre me cuidó. Sí me pegó”, dijo durante una trasmisión sin dar detalles sobre las causas.



Días después, Mía estuvo como invitada en el podcast de Carlos Gallegos con quien se sinceró sobre su separación y cómo comenzó una nueva relación con quien era su guardaespaldas.

Mía Marín aseguró que para cuando tomaron la decisión de separarse, la relación con Alex ya no existía, aunque ninguno de los dos quería aceptarlo.

"Nuestra relación se había terminado desde hace mucho tiempo, pero ninguno de los dos nos animábamos a decir", comentó.



La modelo dio detalles sobre algunos de los desacuerdos que ‘enfriaron’ su relación y es que, dentro de lo poliamoroso que fue su matrimonio, dijo, habían acuerdos a los que ambos faltaron.

Recordó que, aunque se permitían estar con otras personas, entre las reglas estaba no seguir en contacto con ellas, por lo que nunca pedían los números telefónicos para que no se involucraran sentimientos. Sin embargo, él lo hacía.

Mía compartió que, aunque al inicio, sí se presentaron problemas entre ellos, ambos tomaron la decisión de manejar la separación y los temas legales del divorcio con respeto, por lo que ahora están bien, pero con postura firme de no trabajar nuevamente juntos.

Mia Marín presenta a su novio tras divorcio con Alex Marín

La modelo también se mostró emocionada hablando de cómo inició su nueva relación con Jesús, quien era su guardaespaldas y con quien, el mismo Alex Marín, se encargó de unirla.

Y es que, recordó que en más de una ocasión los motivó a estar juntos, siempre con el acuerdo de no relacionarse sentimentalmente de por medio; sin embargo, ambos notaron que entre ellos había algo más que solo una atracción física.

Mia Marín presenta a su novio tras divorcio con Alex Marín. Imagen Mia Marín/Instagram

"Estoy feliz con mi nueva relación, lo veo feliz, está tranquilo, llevando un divorcio tranquilo, feliz con la decisión que se tomó. Estaba el coqueteo y Alex fue el que nos unió. Alex nos dio más libertad, nos dijo 'olvídense que estoy aquí' y literal nos olvidamos y nos dejamos ir... Ahí fue cuando ya sentíamos que había más atracción que ya queríamos algo más. Nos despedimos, pero yo quería algo diferente. Nos dimos un beso, un beso bonito y sabes que ya hay más que una atracción física", dijo en el podcast.



Casi al mismo tiempo en el que se dio a conocer la noticia sobre su separación, Mía posó con su nueva pareja en redes sociales dedicándole una romántica dedicatoria.

En medio de la polémica y críticas que recibió, fue a través de redes sociales, en una transmisión en vivo, que la modelo respondió.