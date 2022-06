7 jedis en Star Wars que sobrevivieron a la Orden 66: algunos salen en 'Obi-Wan Kenobi'

Gracias a que logra quitarle al clon Rex su chip, ambos logran sobrevivir y su nave se estrella en una luna sin identificar, por lo que fingen su muerte para escapar la persecución del Imperio. Aunque no se considera ya un jedi por no seguir las reglas y formas de la Order, sigue ayudando a pelear contra el Imperio, descubre la identidad de Darth Vader en la serie ‘Star Wars: Rebels’ y aparece en las series ‘The Mandalorian’ y ‘Book of Boba Fett’ tras la derrota del emperador.