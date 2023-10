Hombre disfrazado de Mario Bros sorprende en juego de feria: ¿baila mejor que ‘La Monja’?

Hace unas semanas, una persona vestida como ‘La Monja’ del universo cinematográfico de ‘El Conjuro’ se hizo viral al aparecer bailando y aterrando a todos en un juego de feria ubicado en Tabasco, México.

Aunque este momento viral inspiró a una chica para un concurso de disfraces con perritos, parece que llegó el momento de que otro personaje conocido del cine y los videojuegos ocupe su lugar.

Hombre vestido de Mario Bros. en juego de feria se hace viral

A pesar de que ‘La Monja’ fue toda una sensación por mantener el equilibrio sobre una plataforma que gira a altas velocidades, Mario Bros. ha llegado a ocupar su lugar con nuevos y arriesgados pasos de baile.

A través de TikTok, la usuaria @valswby compartió el momento en el que se subió la juego mecánico, pero en lugar de tener al personaje de ‘El Conjuro’ apareció Mario Bros, con todo y sus guantes blancos.

“Cuando van al juego de la Monja, pero se la pasan mejor de lo que esperaban con Mario”, escribió la tiktoker sobre su video que ya superó las 255 mil visualizaciones.

‘La Monja’ vs Mario Bros, ¿quién lo hizo mejor?

Tras darse a conocer el clip del ‘Mario Bros de la feria’, de inmediato los internautas comenzaron con un debate: ¿Quién lo hizo mejor?

“‘La Monja’ no hace nada, al chile”, “Qué bueno que tengan varios personajes”, “Así se ve cuando amas tu trabajo”, “Super Mario Wonder, dices tú”, “Me impresiona el nivel de producción y lo bien que escogen las canciones para cada personaje”, “Qué buen ambiente trae”, “Al fin, me estaba hartando la canción de ‘La Monja’”, “Que saque los pasos prohibidos”, “La vez pasada que fui tampoco estaba ‘La Monja’, fue el de ‘La Máscara” y “La Monja: ‘¿qué veo, un rival?’”, fueron algunos de los comentarios que consiguió el post.

‘La Máscara’ aparece en juego de feria

Al parecer, existe una gran variedad de personajes que está presentando la feria en uno de los juegos mécanicos.

A través de TikTok, varios usuarios han documentado el baile de un hombre disfrazado de Stanley Ipkiss, personaje interpretado por Jim Carrey en ‘La Máscara’, un clásico de la comedia de 1994.

“¿Cómo que no es solo ‘La Monja’?”, “Esto ya se fue a otro nivel”, “¿Qué? Ni Hollywood tiene esos shows jajaja”, “‘La Monja’, ‘La Máscara’ y ‘Saw’ son los mejores’”, “Se mueve más que ‘La Monja’”, “Me gustaría ver una competencia entre ‘La Monja’ y ‘La Máscara’”, “¡Viva ‘La Monja’!”, “Naa, ‘La Monja’ es la ley” y “Ese juego tiene más gente que un concierto”, fueron algunas de las reacciones.



¿Qué personaje crees que se luce mejor en la pista de baile del juego mecánico: ‘La Monja’, ‘Mario Bros’ o ‘La máscara’? No olvides dejarnos tu opinión en la sección de comentarios.